Цибулевий омлет: ідеальний для сніданку у вихідний день

Зелена цибуля надає стравам особливого смаку. У салатах з огірків і помідорів, заправлених ароматною домашньою соняшниковою олією, вона незамінна. Додавайте зелену цибульку до молодої картоплі, посипайте нею голубці, подаючи їх до столу. Овочевий суп, юшка та борщ із нею теж поєднуються чудово.

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Дуже смачна страва — цибулевий омлет. Використовуйте дрібно нарізану зелену цибулю в досить великій кількості. Піддаючи цибулю тепловій обробці, ви позбавляєте її гіркоти, а ось запах стає ще яскравішим і апетитнішим. Такий омлет можна готувати не тільки з курячих, а й перепелиних яєць.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Такий омлет красивий і смачний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його з улюбленою свіжою зеленню. Наприклад, із базиліком або руколою.

Цибулевий омлет РЕКЛАМА 2 яйця

Столова ложка молока

Цибуля — за смаком

Сіль

Олія для смаження

Яйця збийте з молоком і додайте дрібно нарізану зелену цибулю. Вилийте на сковорідку з гарячою олією. Смажте до готовності. Подавайте із зеленню та свіжими овочами — наприклад, із томатами й огірками.

І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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