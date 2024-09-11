Омлет на вершковому маслі: доповніть страву болгарським перцем, оливками та огірком
Існує безліч рецептів омлету. Цю страву можна назвати королем сніданків. Воно доречне і в будні, і в вихідні. Готується так просто, що це під силу кожному.
Рецептом омлету на вершковому маслі поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Вершкове масло має бути дуже якісним, — каже Ардія Діаманті. — Омлет вийде неймовірно ніжним та ситним. Приготуйте і спробуйте! Подобається? Почастуйте рідних та близьких.
А ще зверніть увагу на те, скільки коштує омлет у ресторанах. І порівняйте з собівартістю… Готувати вдома — означає економити. Для багатьох це дуже важливо.
Омлет на вершковому маслі
- яйця — 2 шт.
- Вершкове масло — 50 г
- Огірок — 1 шт.
- Болгарський перець — половинка
- Оливки — 8 шт.
- Сіль — на смак
Олію розтопити на сковороді і збити з яйцями. Додати дрібно нарізаний болгарський перець і смажити до готовності. Перед подачею омлет скрутити в трубочку і доповнити кружальцями свіжого огірка та оливок.
За бажанням подавайте з тостами з житнього або гречаного хліба, а також улюбленою свіжою зеленню.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті поділилася рецептом осіннього салату з буряком, а також розповіла, як приготувати вдома маринований гострий перець по-балканськи, який чудово доповнить піцу, печеню, різотто.
Фото з альбому Ольги Сметанської72
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