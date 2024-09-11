Омлет на вершковому маслі: доповніть страву болгарським перцем, оливками та огірком

Існує безліч рецептів омлету. Цю страву можна назвати королем сніданків. Воно доречне і в будні, і в вихідні. Готується так просто, що це під силу кожному.

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Рецептом омлету на вершковому маслі поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Вершкове масло має бути дуже якісним, — каже Ардія Діаманті. — Омлет вийде неймовірно ніжним та ситним. Приготуйте і спробуйте! Подобається? Почастуйте рідних та близьких.

А ще зверніть увагу на те, скільки коштує омлет у ресторанах. І порівняйте з собівартістю… Готувати вдома — означає економити. Для багатьох це дуже важливо.

Омлет на вершковому маслі РЕКЛАМА яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 50 г

Огірок — 1 шт.

Болгарський перець — половинка

Оливки — 8 шт.

Сіль — на смак

Олію розтопити на сковороді і збити з яйцями. Додати дрібно нарізаний болгарський перець і смажити до готовності. Перед подачею омлет скрутити в трубочку і доповнити кружальцями свіжого огірка та оливок.

За бажанням подавайте з тостами з житнього або гречаного хліба, а також улюбленою свіжою зеленню.

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І смачного!

Раніше Ардія Діаманті поділилася рецептом осіннього салату з буряком, а також розповіла, як приготувати вдома маринований гострий перець по-балканськи, який чудово доповнить піцу, печеню, різотто.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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