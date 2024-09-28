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Ніжні оладки на йогурті: найкращий сніданок сезону

22:26 29 вересня 2024
оладки на йогурті

Хто ж не любить оладки? Вони ситні та смачні! А приготувати їх — простіше простого. Оладки, наприклад огіркові або кабачково-морквяні, смакують і у будні, і у вихідні. Подавайте їх зі сметаною або улюбленим конфітюром.

Оладки не варто готувати про запас, тому що вони особливо смачні, коли тільки зі сковорідки. Крім того, готуючи у невеликих кількостях, ви не втомитеся, а це теж дуже важливо.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Незвичайні оладки, дуже ніжні та м'які, готуються легко і просто, — каже Елла Іванова. — Усі інгредієнти мають бути теплими. Борошно обов'язково просіюйте! Це нескладно, а результат перевершить ваші очікування. Пригощайте оладками сім'ю — гадаю, всі будуть дуже задоволені.

Оладки на йогурті

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  • 200 г йогурту
  • Сіль
  • 1 яйце
  • 170 г борошна
  • 1 чайна ложка цукру
  • Пів чайної ложки соди
  • 2 невеликі свіжі огірочки


З'єднати яйце, йогурт, цукор та сіль, а також натерті на тертку огірки (тільки м'якуш без рідини) та додати борошно. Потім — соду. Замісити тісто. Залишити на 15 хвилин. Смажити до готовності на середньому вогні.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати домашній зефір до чаю чи кави. Крім того, побалуйте себе і близьких найсмачнішими млинцями на вівсяному молоці.

Фото з альбому Елли Іванової

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