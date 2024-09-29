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Фаршировані квашені помідори за рецептом Ольги Матвій: дуже корисні і неймовірно смачні

15:55 29 вересня 2024
Приготування закуски

Українська фудблогерка-мільйонниця Ольга Матвій, яка через російське повномасштабне втоогнення стала вимушено переміщеною особою, не опускає рук і радить своїм підписникам, як зробити життя яскравішим, додавши йому особливого смаку.

Звичайно, вона не могла обійти увагою і тему овочевих заготовок, які стануть просто знахідкою взимку.

Тож темою нового відео Ольги стали квашені помідори з гострою начинкою — часником, перцем і зеленню.

За її рецептом вам знадобляться наступні продукти:

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  • помідори — 0,5 кг
  • часник — 80 г;
  • перець молотий — 0,5 ч. л;
  • гострий мелений перець — за смаком;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • перець болгарський — 2 шт;
  • сіль — 1 1 ст.л.;
  • цукор — 2−3 ст. л;
  • зелень — 50 г.

Приготування

Помідори (краще невеликі, м'ясистих сортів) добре вимийте, обсушіть.

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Для начинки подоібніть часник, зелень, додайте перець і паприку, перемішайте.

Помідори розріжте навпіл, не дорізаючи до кінця, приправте сіллю і цукром. Дайте трохи постояти.

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Начиніть помідори зеленню і часником, викладіть їх у широку ємність (в банці квасити незручно).

Зверху на помідори викладіть шматочки солодкого перцю різного кольору.

Поставте тарілку, а на неї — трилітрову банку з водою.

Накрийте рушником, залиште на 3 доби і можна смакувати!

До того ж, каже господиня, ферментовані овочі дуже корисні для підвищення імунітету і не тільки. Принаймні, у її родині ці помідори просто обожнюють!

Також нагадаємо і про дуже простий і бюджетний рецепт квашених овочів-асорті — від відомої авторки «ФАКТІВ», кулінарки з Кривого Рога Елли Іванової.

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