Фаршировані квашені помідори за рецептом Ольги Матвій: дуже корисні і неймовірно смачні
Українська фудблогерка-мільйонниця Ольга Матвій, яка через російське повномасштабне втоогнення стала вимушено переміщеною особою, не опускає рук і радить своїм підписникам, як зробити життя яскравішим, додавши йому особливого смаку.
Звичайно, вона не могла обійти увагою і тему овочевих заготовок, які стануть просто знахідкою взимку.
Тож темою нового відео Ольги стали квашені помідори з гострою начинкою — часником, перцем і зеленню.
За її рецептом вам знадобляться наступні продукти:
- помідори — 0,5 кг
- часник — 80 г;
- перець молотий — 0,5 ч. л;
- гострий мелений перець — за смаком;
- паприка — 1 ч.л.;
- перець болгарський — 2 шт;
- сіль — 1 1 ст.л.;
- цукор — 2−3 ст. л;
- зелень — 50 г.
Приготування
Помідори (краще невеликі, м'ясистих сортів) добре вимийте, обсушіть.
Для начинки подоібніть часник, зелень, додайте перець і паприку, перемішайте.
Помідори розріжте навпіл, не дорізаючи до кінця, приправте сіллю і цукром. Дайте трохи постояти.
Начиніть помідори зеленню і часником, викладіть їх у широку ємність (в банці квасити незручно).
Зверху на помідори викладіть шматочки солодкого перцю різного кольору.
Поставте тарілку, а на неї — трилітрову банку з водою.
Накрийте рушником, залиште на 3 доби і можна смакувати!
До того ж, каже господиня, ферментовані овочі дуже корисні для підвищення імунітету і не тільки. Принаймні, у її родині ці помідори просто обожнюють!
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