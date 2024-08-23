Квашені овочі: дуже простий бюджетний рецепт від відомої кулінарки
Квашені овочі стають все популярнішими у всьому світі. Дуже смачно — і це головна причина. У ресторанах порція таких овочів коштує чимало. А приготувати в домашніх умовах їх нескладно. До того ж це дуже бюджетно, що теж важливо. І ще один плюс: все натуральне! А це запорука здоров'я.
Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка пропонує прості способи приготування смачних страв.
— Сьогодні кваситимемо овочі, — каже Елла Іванова. — Пропоную найпростіший спосіб. Спеції вибирайте на свій смак.
Квашені овочі
- 1 літр холодної кип'яченої води
- 45 г крупної солі
- Овочі (цибуля, морква, болгарський перець, цукіні)
- 2 лаврові листки
- 5 горошин перцю
- 2 зубчики часнику
Овочі порізати дрібно і наповнити ними банку. У холодну воду додаємо сіль та спеції. Заливаємо овочі. Витримуємо при кімнатній температурі 3−4 дні у накритій марлею банці. Під марлею має бути гніт.
Потім зберігаємо у холодильнику.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом приготування дуже смачного томатного соусу до м'яса.
А майстершеф Валентина Кущ — рецептом чашушулі, страви грузинської кухні, яка готується з телятиною.
Фото з альбому Елли Іванової71
Читайте нас у Facebook