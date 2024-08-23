41.04 / 41.57 45.71 / 46.41
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Квашені овочі: дуже простий бюджетний рецепт від відомої кулінарки

22:28 26 серпня 2024
Квашені овочі: дуже простий бюджетний рецепт від відомої кулінарки

Квашені овочі стають все популярнішими у всьому світі. Дуже смачно — і це головна причина. У ресторанах порція таких овочів коштує чимало. А приготувати в домашніх умовах їх нескладно. До того ж це дуже бюджетно, що теж важливо. І ще один плюс: все натуральне! А це запорука здоров'я.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка пропонує прості способи приготування смачних страв.

— Сьогодні кваситимемо овочі, — каже Елла Іванова. — Пропоную найпростіший спосіб. Спеції вибирайте на свій смак.

Квашені овочі

  • 1 літр холодної кип'яченої води
  • 45 г крупної солі
  • Овочі (цибуля, морква, болгарський перець, цукіні)
  • 2 лаврові листки
  • 5 горошин перцю
  • 2 зубчики часнику

Овочі порізати дрібно і наповнити ними банку. У холодну воду додаємо сіль та спеції. Заливаємо овочі. Витримуємо при кімнатній температурі 3−4 дні у накритій марлею банці. Під марлею має бути гніт.

РЕКЛАМА

Потім зберігаємо у холодильнику.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом приготування дуже смачного томатного соусу до м'яса.

А майстершеф Валентина Кущ — рецептом чашушулі, страви грузинської кухні, яка готується з телятиною.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

71

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оксана Жолнович

В Україні зміниться підхід до виплати пенсій: що відомо

карти

Таро-гороскоп на тиждень: на Левів чекають дива, а на Тельців — великі перемоги

вавилонська дошка

Цар помре: розшифровані пророцтва зі старовинних табличок Стародавнього Вавилону

Проукраїнський кіберактивіст

Помста не забарилась: на честь 33 річниці Незалежності України хакери-патріоти зламали 33 російські сайти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту