Квашені овочі: дуже простий бюджетний рецепт від відомої кулінарки

Квашені овочі стають все популярнішими у всьому світі. Дуже смачно — і це головна причина. У ресторанах порція таких овочів коштує чимало. А приготувати в домашніх умовах їх нескладно. До того ж це дуже бюджетно, що теж важливо. І ще один плюс: все натуральне! А це запорука здоров'я.

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Рецептом смаколика поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка пропонує прості способи приготування смачних страв.

— Сьогодні кваситимемо овочі, — каже Елла Іванова. — Пропоную найпростіший спосіб. Спеції вибирайте на свій смак.

Квашені овочі 1 літр холодної кип'яченої води

45 г крупної солі

Овочі (цибуля, морква, болгарський перець, цукіні)

2 лаврові листки

5 горошин перцю

2 зубчики часнику

Овочі порізати дрібно і наповнити ними банку. У холодну воду додаємо сіль та спеції. Заливаємо овочі. Витримуємо при кімнатній температурі 3−4 дні у накритій марлею банці. Під марлею має бути гніт.

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Потім зберігаємо у холодильнику.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом приготування дуже смачного томатного соусу до м'яса.

А майстершеф Валентина Кущ — рецептом чашушулі, страви грузинської кухні, яка готується з телятиною.

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Фото з альбому Елли Іванової

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