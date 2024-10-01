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Хрустка картопля-пай: так смачно, що не відірватися

22:26 1 жовтня 2024
картопля-пай

Багато хто любить картоплю-фрі. А чи пробували ви картоплю-пай? Вона тонша і часто використовується в приготуванні салатів і декорі страв. Ця картопля настільки смачна, що ваші рідні напевно попросять добавки. Така страва доречна і в будні, і у вихідні.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами. Її рецепти прості у виконанні, а страви дуже смачні та мають апетитний вигляд. Наприклад, нещодавно кулінарка поділилася рецептом виноградного десерту з карамелізованою грушею.

- Хрустка картопля-пай розлітається як насіння, — каже Елла Іванова. — Просто і смачно! Спробуйте приготувати один раз — і ви напевно захочете зробити це ще.

Картопля-пай

  • 500 г картоплі
  • Олія
  • Сіль

Картоплю очищаємо і натираємо на тертці для корейської моркви

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Заливаємо водою, її міняємо разів п'ять, поки не стане чистою. Це перший секрет приготування ласощів.

Викладаємо на паперові рушники. І добре просушуємо. Це другий секрет.

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Добре нагріваємо олію. Невеликими партіями обсмажуємо картоплю до золотистої скоринки. Викладаємо на паперові рушники та солимо.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт домашнього зефіру до чаю або кави.

Фото з альбому Елли Іванової

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