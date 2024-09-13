Яблучний пиріг на кефірі: діти точно оцінять смакоту
Яблучний пиріг — ідеальний десерт для осені. Ніжна соковита текстура і солодкий аромат стиглих яблук здатні зігрівати навіть в дощову погоду, зазначає кулінарка Світлана Мурська. Форму беріть 26 см у діаметрі, радить кулінарка.
Складники:
- 1 скл. кефіру кімнатної температури
- 1 скл. олії
- 1 скл. цукру
- 10 г розпушувача
- Ванільний цукор
- Сіль
- 4 яйця
- 2 скл. борошна
Приготування:
Змішати у мисці вінчиком кефір, олію, цукор і ванільний цукор до консистенції емульсії. Із цієї маси відібрати 1 склянку для заливки. Додати яйця, сіль, борошно і розпушувач. Все збити міксером до однорідної маси (тісто має бути як густа сметана). Форму вистелити папером, вилити тісто. Зверху викласти яблука, нарізані пластинками. Пекти пиріг при 180 градусах 40 — 45 хв. На гарячий пиріг вилити кефірну масу і розмазати силіконовим пензликом.
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