В Умані хасиди святкують Новий рік: ціни на житло і їжу для паломників шокують (відео)

В Умань прибуло понад 30 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана. Понад 14 тисяч паломників не змогли дістатися міста. Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України у Telegram. Також повідомляється, що українські поліцейські несуть варту разом з 16 ізраїльськими колегами.

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У місті, де щороку збираються паломники, ціни на житло і послуги підскочили до рекордних показників. Як повідомляють ЗМІ, кімнати на тиждень здають за ціною від 2 тисяч доларів, а за окреме ліжко можуть просити до 2500 доларів. Найдорожчі готельні номери коштують до 30 тисяч доларів.

Ціни на повсякденні товари також різко підвищилися: 5-літрова баклажка води коштує від 3 до 5 доларів, стартові пакети мобільного зв’язку продають за 10−25 доларів, а невеликий шматок піци можна придбати за 4 долари. Крім цього, кожен хасид має сплатити туристичний збір у розмірі 27−40 доларів, без якого вхід на територію святкування заборонений.

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Більше 14 тисяч бажаючих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них — через вчорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Ізраїлі просили паломників-хасидів утриматися від поїздки в Умань.

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