Просто, швидко і неймовірно смачно: швидка вечеря з картоплі від блогерки з ніжним голосом

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на вечерю, і не хочете витрачати останні сили, в Мережі завжди можна знайти так званий швидкий і водночас бюджетний рецепт. Тим більше, що багато хто з популярних фудблогерів має цілу лінійку таких рецептів.

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Чільне місце серед них займає відома понад 3,5 мільйонам користувачів Alina FooDee, ніжний голос якої неможливо не запам'ятати.

Її останній кулінарний відеоурок присвячений приготуванню картопляно-сирного коржа, який добре смакуватиме з гарячим чаєм.

Перелк продуктів тут мінімальний:

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варена картопля — 400 г (відварити до готовності у підсоленій воді);

сир — 100−130 г;

чорний мелений перець (за смаком);

яйце — 1 шт;

борошно — 3−4 столові ложки (плюс борошно для розкочування тіста);

кунжут — 1 ст.л.;

рослинна олія.

Приготування

Потовчіть картоплю, додайте натертий сир, яйце і трохи борошна.

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Добре вимішайте спочатку лопаткою, потім — руками.

Розділіть тісто на 2 частини і розкатайте у коржі.

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Присипте зверху кунжутом.

Розділіть кожен корж на 8 частин.

Смажте на сковороді з обох сторін.

«Картопляні трикутники з сиром — це дуже смачна страва із найпростіших та найдоступніших інгредієнтів», — підсумовує свій експеримент молода господиня.

Тож спробуйте і перевірте!

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