Чудове поєднання двох смаків в одній страві: маринована капуста з помідорами на зиму

Для зберігання помідорів на зиму можна використовувати не тільки класичні рецепти без додавання зелені й спецій, але й експериментувати, додаючи інші овочі, наприклад, капусту. Маринована капуста з помідорами — це чудове поєднання двох смаків в одній страві. Обидва овочі насичуються ароматом маринаду, зелені та спецій, обмінюючись своїми унікальними смаками.

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Ця страва стане відмінною закускою та ідеальним доповненням до м'яса, птиці або риби. Рецепт, яким у Facebook поділився адмін групи «Закрпатська кухня» - простий, але результатом ви будете задоволені. Для консервації рекомендується використовувати м'ясисті сорти помідорів, а капусту можна брати будь-яку. Якщо правильно дотриматися пропорцій цукру та інших інгредієнтів, ви отримаєте незабутній смак. Обов'язково додайте часник, він підсилить пікантність страви.

Цей рецепт не потребує стерилізації, що значно спрощує процес приготування. Взимку таке овочеве поєднання стане справжнім хітом на вашому столі, залишивши всіх у захваті.

Інгредієнти (на 2-літрову банку): Помідори — 700−750 г

Капуста — 250 г

Перець солодкий — 0.5 шт.

Морква — 1/3 шт.

Часник — 3−4 зубчики

Парасолька кропу

Петрушка

Перець запашний — 2−3 шт.

Перець горошком — 4 шт.

Лавровий лист

Оцет — 1.5 ст. л. (9%)

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Кип’яток

Приготування:

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Капусту наріжте тонкою соломкою і викладіть у велику миску. Перець (без насіння) також наріжте соломкою і змішайте з капустою, очищеною і натертою морквою.

У стерилізовану банку помістити парасольки кропу, лавровий лист, часник, кульки чорного перцю, петрушку, цілі вимиті помідори та нарізану капусту. Шари помідорів чергувати з капустою до самого верху. Верхній шар зробіть з капусти, залийте банку кип’ятком і нещільно закрити кришкою.

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Накрийте банку рушником і дайте вільно охолонути. Потім вилийте воду з банок в каструлю і доведіть її до кипіння. Тим часом у кожну банку насипаємо зверху ложку солі, дві ложки цукру та оцет. Знову налийте гарячу воду в банку і щільно закрийте її кришкою. Дайте консервації з капусти із помідорами вільно охолонути дном вгору.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати квашені помідори на зиму, які зберігають смак аж до весни, та шведський салат з огірків.

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