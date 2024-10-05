Мариновані баклажани з перцем: приготуйте, бо потім пошкодуєте

Маринований перець, як і салати з баклажанами — чудова закуска взимку. Цей рецепт розраховано на дві баночки по 0,5 літра, або одну літрову і гарний тим, що його можна зробити, як на зиму, так і просто поїсти. Це дуже смачно, ділиться кулінарка Надія Карпова.

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Складники: 1 кг баклажан

0,5 кг солодкого перцю

1 головка часнику.

Баклажани ріжемо навпіл вздовж, кладемо розрізом вниз і потім пластинами приблизно 0,5 см. Трохи солимо, перемішуємо і залишаємо.

Робимо маринад: 0,5 л води, 1 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру. Як закипить додаємо 3 ст. л. оцту 9% яблучного (6% 5 ст. л.), 1 лавровий лист, 10 горошин чорного перцю, пару порізаних зубчиків часнику.

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Кидаємо туди порізаний скибками перець. Варимо дві хвилини після закипання і вимикаємо вогонь.

Баклажани промити від солі, промокнути паперовими рушниками і смажити на олії до напівготовності.

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Складаємо в стерилізовані банки, або в судок шарами: смажені баклажани — перець — різаний скибками часник. І так, поки не закінчаться складники.

Заливаємо розсолом. Якщо на зиму, то прикриваємо банку кришкою і стерилізуємо в каструлі з водою 20 хвилин. Якщо попоїсти зараз, то ставимо в холодильник на ніч. Вранці можемо вже куштувати.

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