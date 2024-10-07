Пряникові будиночки відомої чернігівської кондитерки Олени Зіберт вражають красою та вишуканістю. Золота призерка престижного всесвітнього конкурсу Cake International Virtual Edition Competition не перестає дивувати своїми новими розробками.

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Нещодавно вона створила серію пряникових будиночків у вітражній техніці. Це справді ювелірна краса. Кожна деталь досконала.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» відома українська кондитерка Олена Зіберт розповіла про секрети створення незвичайних ласощів та поділилась простим рецептом пряників з медом та корицею.

«Частина вікон з мармеладу, частина — намальовані»

- Мої нові будиночки створені у вітражному стилі, — розповідає Олена Зіберт. — Вітражі, як відомо, складаються з фрагментів кольорового скла, які пропускають світло. Мої пряникові будиночки дещо нагадують вітражі. Хоча у кожної людини, звісно, свої асоціації. Хтось говорить, що будиночки, як лаковані. Дехто запевняє, що вони неначе порцелянові. Ті, хто бачив їх, у захопленні. Чимало компліментів роботи назбирали і у соціальних мережах. Вітражна техніка декору пряників розповсюдилась ще у 2017 році, але це були пласкі пряники. Я ж вирішила, що можу перенести її на будиночки. Акцент зробила на глянцевій поверхні та яскравості кольорів. У декоруванні кожного будиночка використовувала лише кілька відтінків, інакше було б втрачене відчуття цілісності споруди.

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— Цікаво розглядати кожну деталь. Розкажіть про секрети створення цієї краси.

— У будиночках частина вікон з мармеладу, частина — намальовані. Ось у цьому будиночку, наприклад, пташок і парканчик я малювала зразу на прянику, а соняшник і листочки виготовила з глазурі окремо, зверху профарбувала «вітражною» сумішшю і потім приклеїла до будиночка білково- цукровою глазур'ю.



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Кожний будиночок Олени Зіберт – справжній витвір мистецтва

«Створення такого ефекту — філігранний процес»

— Яка ж неймовірна краса!

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- Вітражне покриття здійснюється не поверх пряника, а поверх білої глазурі, якою він покритий. Пряники виглядають не стільки «скляними», як покритими лаком, це схоже на порцеляну. Створення такого ефекту — філігранний процес. Кожну деталь пряничного будиночка заливаю білково-цукровою глазур'ю, і коли вона висохне, базовою глазур'ю наношу лінії, наприклад, віконця, цегляну кладку, двері. Потім готую спеціальну суміш для створення вітражного ефекту. У основі її складу — глюкозний сироп та харчовий барвник. Пензликом переношу кольорову суміш на деталі будиночка. Сохнуть вони близько двох годин, потім наноситься другий шар. Ще через 3 — 4 години можна профарбувати тонким пензликом контурні лінії, і можна збирати сам будиночок.

— Який смак має будиночок?

— Це насамперед смак пряників — медово-карамельний, з духмяними спеціями.

Казкові будиночки відомої української кондитерки не тільки красиві, але й смачні

— Чи можна у декоруванні використовувати натуральні овочеві, фруктові та ягідні барвники?

— Так, проте деякі кольори будуть не такі яскраві. Можна використовувати сік вишні, буряка, шпинату, моркви, чорної смородини… Попередньо сік потрібно випарювати, інакше, якщо буде багато вологи, вітражний «гель-лак» може дуже довго сохнути.

— Цікаво, а чи можна створити вітражний ефект за допомогою технології виготовлення льодяників?

— Залити таким чином деталі було б важче через швидке застигання. Але це хороша ідея для експерименту.

«Скоро почнеться моя улюблена різдвяна пора. Маю надію створити чимало цікавого»

— Як і протягом якого часу треба зберігати такий будиночок?

— Можна зберігати до місяця навіть на столі, за умови, що вологість у помешканні не вище 52 відсотків. Якщо вона висока, слід зберігати будиночки в закритому боксі.

Пряникові будиночки Олени Зіберт відомі у всьому світі

— Осінь — пора, коли аромат свіжої випічки можна відчути у багатьох оселях, особливо де є діти. А чи можете поділитись простим рецептом смачних пряників?

- Залюбки. Цей рецепт справді дуже простий у втіленні. А результат, сподіваюсь, перевершить ваші очікування.

Пряники з медом та корицею Цукор — 50 г

Ванільний цукор — пакетик

Мед — 80 г

Кориця та імбир — половина чайної ложки. Але можна спеції не використовувати, якщо їх не маєте. Буде теж смачно.

Вершкове масло — 60 г

Сода — пів чайної ложки

Жовток одного яйця

Борошно — 220 г Цукор звичайний та ванільний, мед і спеції помістити в каструлю і на вогні, помішуючи, довести до кипіння та повного розчинення цукру. Додати соду, у результаті чого з'являться великі пухирі. Знімаємо з плити, додаємо вершкове масло. Коли маса трішки охолоне, доповнюємо її жовтком. А потім додаємо борошно — і замішуємо тісто. На тридцять хвилин загортаємо у плівку, після чого розкачуємо й вирізаємо пряники. Випікати при температурі 180 градусів до готовності (9−12 хвилин). І смачного! При бажанні можете прикрасити пряники, заливши глазур’ю. — А як її виготовити? — У цьому теж немає нічого складного. Рецепт досить простий: на один яєчний білок візьміть 180 г цукрової пудри. Збивайте міксером на невеликій швидкості приблизно п’ять хвилин, щоб глазур стала білосніжною. Це базова глазур, якою можна робити контур. Щоб залити пряники, треба в таку глазур додати трішки води.

— Олено, які маєте творчі плани?

— Скоро почнеться моя улюблена пора — пора різдвяних будиночків. Вони є прекрасним подарунком до свята як для дітей, так і для дорослих. Дуже важливо дарувати рідним та близьким в такі важкі часи позитивні емоції. Маю надію створити чимало цікавого. Серед мрій — фантастичний, казковий пряниковий замок.

Олена Зіберт: «Створюючи красу, дуже важливо дарувати рідним та близьким в такі важкі часи позитивні емоції»

— Які зараз нові тренди у декоруванні пряників?

- Стільки нового було придумано в останні роки, що зараз поки у цій сфері спостерігаємо деякий штиль. Кондитери працюють з тим різноманіттям технік, що уже існують. Дуже поширений харчовий друк на пряниках — це швидко та досить бюджетно. Проте найбільш цінується, звичайно, ручна робота. Вона зазвичай кропітка та складна, якщо прагнете досконалості, але ефект, який отримуємо у фіналі, того вартує.

— Хто зі всесвітньо відомих кондитерів сьогодні, на вашу думку, створює щось особливо цікаве?

— Дуже вражають шоколадні конструкції кондитера Amaury Guichon (Аморі Гішон). Він знімає на відео, як їх робить, і це неймовірно.

Раніше у «ФАКТАХ» кондитерка Олена Зіберт розповідала про секрети виготовлення пряникових будиночків.

Фото з альбому Олени Зіберт

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