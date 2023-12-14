«Ліхтарик з мармеладу та глазурі у моєму пряничному будиночку можна вмикати», — кондитерка Олена Зіберт

Різдво вже на порозі. Це свято особливе. Тож готуватися до нього треба заздалегідь. Поети оспівують Різдво у віршах, художники пишуть на цю тему картини… А кондитери розписують пряники, печуть штолен… Відома українська кондитерка-дизайнерка, володарка кулінарного «Оскара» Олена Зіберт присвятила Різдву нову колекцію пряничних будиночків. І вони неймовірні! Перш ніж читати статтю, подивіться фото та переконаєтесь у цьому. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Зіберт розказала про секрети створення смачної краси та поділилась рецептом шоколадних пряників й мастики, якою можна їх прикрасити.

«Сніг і квіти у декорі будинку разом мають дуже органічний вигляд»

— Олено, ваша нова колекція різдвяних пряничних будиночків вражає. У чому її особливість?

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— Всі будиночки різні, але в них є й спільне. Об'єднують їх такі деталі: світло — бежеві стіни з білими віконечками, крізь які ми бачимо тепле світло в оселі. В кожному з цих будинків червоний дах, червоний паркан, на який «впав сніг», створений з білково-цукрової глазурі. Особлива атмосфера досягається за допомогою деталей. Балки зроблені з паперових коктейльних трубочок в червоно-білому забарвленні. Банти, які скріплюють половинки даху, теж зробила святково — червоними. Особливі й сині будиночки. В кожному понад десять віконечок, які світяться. Ці будиночки складно було робити, тому що кожен з них не більше долоні. Стіни ідеально пофарбовані. Це стало можливим завдяки моїй авторській фасадній глазурі. І, нарешті, циліндричні будинки. Тут складність була в тому, що деталі треба випікати саме циліндричної форми. Потім склеювала їх за допомогою глазурі. І вже після цього вирізала отвори для вікон. Черепиця, двері та ставні на вікнах виготовлені з мастики.

Створити циліндричні будиночки дуже складно

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— Філігранна робота!

— Найскладніший з цих будинків — це бежевий. Щоб створити його, передивилась багато відео з фарбуванням стін справжніх будинків.

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Сходи вкриті білою цукрово-білковою глазур'ю, а з іншого боку — колони з мастики, яка створюється зі згущеного молока, цукрової пудри та сухої суміші дитячого харчування. Ще тут ліхтар з мармеладу й глазурі, який насправді можна вмикати й вимикати. А от ялинка — з мастики. Лісова красуня прикрашена цукровими квіточками та намистинами. Такі ж цукрові квіточки й на будинку. Сніг і квіти у декорі будинку разом мають дуже органічний вигляд. Вікна — мармеладні, ставні створені з мастики й мармеладу.

Цікаво, що кожен із синіх будиночків не більше долоні

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«Кілька паличок кориці я перев'язала джутом, та це скидалося на в'язанку дров»

— Як народжуються сюжети?

— Пряникові будиночки — це моя тема, та, подорожуючи, дивлячись кіно або читаючи якісь художні твори, я звертаю увагу саме на будинки. Потім ці думки трансформуються у креслення, і починаю будувати.

— Які тренди у різдвяному декорі цьогоріч?

— Серед них такі смаколики, як льодяники та маршмелоу. Також хороша ідея — використовувати палички кориці. Кілька паличок кориці я перев'язала джутом, і це скидалося на в'язанку дров біля будинку. Дуже реалістично. На віконечках гарно виглядає цукор. Він до мармеладу зразу приклеюється. Приклеїти цукор можна й до пласких пряників — на свіжу білково-цукрову глазур.

— Чи використовуєте у роботі коричневий цукор?

— Ні, але це можливо. Також білий цукор можна пофарбувати харчовими барвниками. Матиме ефектний вигляд.

— У чому секрет створення казкової атмосфери?

— Ще на етапі розробки будиночків уявляю, хто б там міг жити, якби цей будинок був у казці, та потім деталі якось вимальовуються самі.

Кожен будиночок – справжній шедевр

«Гарні святкові фото виходять на вулиці — наприклад, на фоні засніжених ялинок»

— Ви використовуєте дуже гарні фарби — яскраві. Чи вони не шкідливі?

— Фарбники харчові, до того ж шар глазурі втричі тонший за пряник. Якщо ж хтось не любить яскраві кольори, можна зробити білий або бежевий будинок. До речі, про барвники. Поєднавши базові фарбники, можна досягти дуже гарних відтінків. До синього кольору додаємо трішки блакитного — отримуємо неймовірно гарний синій відтінок. До червоного — трохи жовтого, вийде різдвяний червоний. І ще, якщо барвники додати до глазурі за кілька годин до прикрашання пряників, колір за цей час стане насиченішим.

Будиночок з ліхтарем, який можна вмикати, - справжнє диво

— Ви робите дуже якісні фото. Які секрети їх створення? Адже часом ми бачимо на святі красу, а фото її не передає. Як сфотографувати такий пряничний будиночок?

— Щоб зробити вдома гарне фото з пряничним будиночком, попросіть когось взяти його в руки та сфотографувати на фоні ялинки. Важливо, щоб було достатньо світла. В будиночок варто покласти ліхтарик або світлодіодну гірлянду, для дезінфекції протерті спиртом. Тоді віконця в пряниковому будиночку будуть світитися. Якщо ж ви хочете створити казкову атмосферу навколо пряничного будинку, гарно буде, якщо вогники від гірлянди знаходитимуться на задньому плані. Також чарівні фото виходять на вулиці, наприклад, на фоні засніжених ялинок.

— Як пряниковим будиночком порадите декорувати оселю?

— Ставимо будиночок на стіл, додаємо різдвяний декор: свічки або ліхтар, ялинкові кульки (краще маленькі та такого ж кольору, як будинок), невелику ялинку або ялинковий вінок чи гілку.

— Не всі читачі візьмуться створювати пряничні будиночки, бо це складно. Але спекти пряники та декорувати — всім під силу.

— З радістю поділюся рецептом пряників та мастики.

Рецепт шоколадних пряників какао — 50 г цукрова пудра — 100 г мед — 100 г згущене молоко — 200 г масло вершкове розтоплене — 50 г яйце — 1 шт. ванілін — 0,5 ч. ложки розпушувач — 1 ч. ложка борошно — 350−430 г (треба, щоб тісто було еластичним, але не прилипало до рук) Все перемішати, й тісто готове. Випікати при 180 градусах приблизно 10−13 хвилин, в залежності від розміру пряників. Рецепт мастики Беремо лише три інгредієнти, в рівних пропорціях. 1. Суха суміш дитячого харчування — 100 г

2. Згущене молоко — 100 г

3. Цукрова пудра — 100 г Все ретельно перемішати й на ніч покласти в холодильник, загорнувши в харчову плівку. Наступного дня з мастикою вже можна працювати. Щоб мастика не прилипала до столу, присипаємо його кукурудзяним крохмалем. З мастики, як з пластиліну, можна робити фігурки, також її можна розкачувати й вирізати деталі.

— Чи траплялись з вашими пряничними будиночками дива?

— Диво — бачити радість в очах дітей та дорослих. Дуже часто дорослі кажуть, що, якби їм в дитинстві дарували такі будиночки, вони були б на сьомому небі від щастя. Або зізнаються, що хотіли б жити в таких будиночках, якби могли опинитися у казці.

Олена Зіберт: «Дуже часто дорослі кажуть, що, якби їм в дитинстві дарували такі будиночки, вони були б на сьомому небі від щастя»

Раніше кондитерка Олена Зіберт розповідала «ФАКТАМ», що у новій колекції її пряникових будиночків вікна залиті таким тонким шаром мармеладу, що видно гардини.

Фото з альбому Олени Зіберт

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