«Ліхтарик з мармеладу та глазурі у моєму пряничному будиночку можна вмикати», — кондитерка Олена Зіберт
Різдво вже на порозі. Це свято особливе. Тож готуватися до нього треба заздалегідь. Поети оспівують Різдво у віршах, художники пишуть на цю тему картини… А кондитери розписують пряники, печуть штолен…
Відома українська кондитерка-дизайнерка, володарка кулінарного «Оскара» Олена Зіберт присвятила Різдву нову колекцію пряничних будиночків. І вони неймовірні! Перш ніж читати статтю, подивіться фото та переконаєтесь у цьому.
В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Зіберт розказала про секрети створення смачної краси та поділилась рецептом шоколадних пряників й мастики, якою можна їх прикрасити.
«Сніг і квіти у декорі будинку разом мають дуже органічний вигляд»
— Олено, ваша нова колекція різдвяних пряничних будиночків вражає. У чому її особливість?
— Всі будиночки різні, але в них є й спільне. Об'єднують їх такі деталі: світло — бежеві стіни з білими віконечками, крізь які ми бачимо тепле світло в оселі. В кожному з цих будинків червоний дах, червоний паркан, на який «впав сніг», створений з білково-цукрової глазурі. Особлива атмосфера досягається за допомогою деталей. Балки зроблені з паперових коктейльних трубочок в червоно-білому забарвленні. Банти, які скріплюють половинки даху, теж зробила святково — червоними. Особливі й сині будиночки. В кожному понад десять віконечок, які світяться. Ці будиночки складно було робити, тому що кожен з них не більше долоні. Стіни ідеально пофарбовані. Це стало можливим завдяки моїй авторській фасадній глазурі. І, нарешті, циліндричні будинки. Тут складність була в тому, що деталі треба випікати саме циліндричної форми. Потім склеювала їх за допомогою глазурі. І вже після цього вирізала отвори для вікон. Черепиця, двері та ставні на вікнах виготовлені з мастики.
— Філігранна робота!
— Найскладніший з цих будинків — це бежевий. Щоб створити його, передивилась багато відео з фарбуванням стін справжніх будинків.
Сходи вкриті білою цукрово-білковою глазур'ю, а з іншого боку — колони з мастики, яка створюється зі згущеного молока, цукрової пудри та сухої суміші дитячого харчування. Ще тут ліхтар з мармеладу й глазурі, який насправді можна вмикати й вимикати. А от ялинка — з мастики. Лісова красуня прикрашена цукровими квіточками та намистинами. Такі ж цукрові квіточки й на будинку. Сніг і квіти у декорі будинку разом мають дуже органічний вигляд. Вікна — мармеладні, ставні створені з мастики й мармеладу.
«Кілька паличок кориці я перев'язала джутом, та це скидалося на в'язанку дров»
— Як народжуються сюжети?
— Пряникові будиночки — це моя тема, та, подорожуючи, дивлячись кіно або читаючи якісь художні твори, я звертаю увагу саме на будинки. Потім ці думки трансформуються у креслення, і починаю будувати.
— Які тренди у різдвяному декорі цьогоріч?
— Серед них такі смаколики, як льодяники та маршмелоу. Також хороша ідея — використовувати палички кориці. Кілька паличок кориці я перев'язала джутом, і це скидалося на в'язанку дров біля будинку. Дуже реалістично. На віконечках гарно виглядає цукор. Він до мармеладу зразу приклеюється. Приклеїти цукор можна й до пласких пряників — на свіжу білково-цукрову глазур.
— Чи використовуєте у роботі коричневий цукор?
— Ні, але це можливо. Також білий цукор можна пофарбувати харчовими барвниками. Матиме ефектний вигляд.
— У чому секрет створення казкової атмосфери?
— Ще на етапі розробки будиночків уявляю, хто б там міг жити, якби цей будинок був у казці, та потім деталі якось вимальовуються самі.
«Гарні святкові фото виходять на вулиці — наприклад, на фоні засніжених ялинок»
— Ви використовуєте дуже гарні фарби — яскраві. Чи вони не шкідливі?
— Фарбники харчові, до того ж шар глазурі втричі тонший за пряник. Якщо ж хтось не любить яскраві кольори, можна зробити білий або бежевий будинок. До речі, про барвники. Поєднавши базові фарбники, можна досягти дуже гарних відтінків. До синього кольору додаємо трішки блакитного — отримуємо неймовірно гарний синій відтінок. До червоного — трохи жовтого, вийде різдвяний червоний. І ще, якщо барвники додати до глазурі за кілька годин до прикрашання пряників, колір за цей час стане насиченішим.
— Ви робите дуже якісні фото. Які секрети їх створення? Адже часом ми бачимо на святі красу, а фото її не передає. Як сфотографувати такий пряничний будиночок?
— Щоб зробити вдома гарне фото з пряничним будиночком, попросіть когось взяти його в руки та сфотографувати на фоні ялинки. Важливо, щоб було достатньо світла. В будиночок варто покласти ліхтарик або світлодіодну гірлянду, для дезінфекції протерті спиртом. Тоді віконця в пряниковому будиночку будуть світитися. Якщо ж ви хочете створити казкову атмосферу навколо пряничного будинку, гарно буде, якщо вогники від гірлянди знаходитимуться на задньому плані. Також чарівні фото виходять на вулиці, наприклад, на фоні засніжених ялинок.
Читайте також: Кондитерка Олена Зіберт: «У пряничному будиночку є світло. Крізь вікна можна побачити ялинку та різдвяні вінки»
— Як пряниковим будиночком порадите декорувати оселю?
— Ставимо будиночок на стіл, додаємо різдвяний декор: свічки або ліхтар, ялинкові кульки (краще маленькі та такого ж кольору, як будинок), невелику ялинку або ялинковий вінок чи гілку.
— Не всі читачі візьмуться створювати пряничні будиночки, бо це складно. Але спекти пряники та декорувати — всім під силу.
— З радістю поділюся рецептом пряників та мастики.
Рецепт шоколадних пряників
какао — 50 г
цукрова пудра — 100 г
мед — 100 г
згущене молоко — 200 г
масло вершкове розтоплене — 50 г
яйце — 1 шт.
ванілін — 0,5 ч. ложки
розпушувач — 1 ч. ложка
борошно — 350−430 г (треба, щоб тісто було еластичним, але не прилипало до рук)
Все перемішати, й тісто готове.
Випікати при 180 градусах приблизно 10−13 хвилин, в залежності від розміру пряників.
Рецепт мастики
Беремо лише три інгредієнти, в рівних пропорціях.
1. Суха суміш дитячого харчування — 100 г
2. Згущене молоко — 100 г
3. Цукрова пудра — 100 г
Все ретельно перемішати й на ніч покласти в холодильник, загорнувши в харчову плівку. Наступного дня з мастикою вже можна працювати. Щоб мастика не прилипала до столу, присипаємо його кукурудзяним крохмалем. З мастики, як з пластиліну, можна робити фігурки, також її можна розкачувати й вирізати деталі.
— Чи траплялись з вашими пряничними будиночками дива?
— Диво — бачити радість в очах дітей та дорослих. Дуже часто дорослі кажуть, що, якби їм в дитинстві дарували такі будиночки, вони були б на сьомому небі від щастя. Або зізнаються, що хотіли б жити в таких будиночках, якби могли опинитися у казці.
Раніше кондитерка Олена Зіберт розповідала «ФАКТАМ», що у новій колекції її пряникових будиночків вікна залиті таким тонким шаром мармеладу, що видно гардини.
Читайте також: «Поринути в атмосферу зимової казки та очікування див мені допомагають спогади із дитинства», — майстриня Марія Румілова
Фото з альбому Олени Зіберт94