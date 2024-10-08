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Сливовий зефір: неперевершена ніжність осені

22:26 8 жовтня 2024
Сливовий зефір

Зефір — втілення ніжності смаку. І особливо домашній. Приготувавши його раз, безсумнівно, захочете зробити це ще.

Зефір люблять і дорослі, і діти. Він ідеальний до чаю та кави. Хіба не так?

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Сливовий зефір дуже смачний і ароматний, — каже Елла Іванова. — І, звісно, дуже ніжний. Натуральні ласощі — найкраще, що можна приготувати в домашніх умовах.

Сливовий зефір

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Сироп:

  • 200 г пюре зі слив (проварити сливи і протерти через сито, трохи уварити)
  • 8−9 г агару
  • 150 г цукру
  • 70 г інвертного сиропу


Усі інгредієнти з'єднати і чекати закипання. Щойно закипає, починаємо робити меренгу, вбиваючи білок із цукром і лимонною кислотою.

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Меренга:

  • 60 г білка
  • 70 г цукру
  • 1 г лимонної кислоти

Ввести сироп у збитий білок тоненькою цівкою. Збити міксером — до двох хвилин. Висадити зефіринки на пергамент за допомогою кондитерського мішка. Нехай стабілізується кілька годин. Для краси посипте зефіринки цукровою пудрою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт лимонного зефіру від кондитерки Наталії Берладін.

Фото з альбому Елли Іванової

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