Сливовий зефір: неперевершена ніжність осені
Зефір — втілення ніжності смаку. І особливо домашній. Приготувавши його раз, безсумнівно, захочете зробити це ще.
Зефір люблять і дорослі, і діти. Він ідеальний до чаю та кави. Хіба не так?
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
Сливовий зефір дуже смачний і ароматний, — каже Елла Іванова. — І, звісно, дуже ніжний. Натуральні ласощі — найкраще, що можна приготувати в домашніх умовах.
Сливовий зефір
Сироп:
- 200 г пюре зі слив (проварити сливи і протерти через сито, трохи уварити)
- 8−9 г агару
- 150 г цукру
- 70 г інвертного сиропу
Усі інгредієнти з'єднати і чекати закипання. Щойно закипає, починаємо робити меренгу, вбиваючи білок із цукром і лимонною кислотою.
Меренга:
- 60 г білка
- 70 г цукру
- 1 г лимонної кислоти
Ввести сироп у збитий білок тоненькою цівкою. Збити міксером — до двох хвилин. Висадити зефіринки на пергамент за допомогою кондитерського мішка. Нехай стабілізується кілька годин. Для краси посипте зефіринки цукровою пудрою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт лимонного зефіру від кондитерки Наталії Берладін.
Фото з альбому Елли Іванової41
Читайте нас у Facebook