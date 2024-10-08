Сливовий зефір: неперевершена ніжність осені

Зефір — втілення ніжності смаку. І особливо домашній. Приготувавши його раз, безсумнівно, захочете зробити це ще.

Зефір люблять і дорослі, і діти. Він ідеальний до чаю та кави. Хіба не так?

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Сливовий зефір дуже смачний і ароматний, — каже Елла Іванова. — І, звісно, дуже ніжний. Натуральні ласощі — найкраще, що можна приготувати в домашніх умовах.

Сливовий зефір РЕКЛАМА Сироп: 200 г пюре зі слив (проварити сливи і протерти через сито, трохи уварити)

8−9 г агару

150 г цукру

70 г інвертного сиропу



Усі інгредієнти з'єднати і чекати закипання. Щойно закипає, починаємо робити меренгу, вбиваючи білок із цукром і лимонною кислотою.

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Меренга: 60 г білка

70 г цукру

1 г лимонної кислоти

Ввести сироп у збитий білок тоненькою цівкою. Збити міксером — до двох хвилин. Висадити зефіринки на пергамент за допомогою кондитерського мішка. Нехай стабілізується кілька годин. Для краси посипте зефіринки цукровою пудрою.



І смачного!

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Нагадаємо рецепт лимонного зефіру від кондитерки Наталії Берладін.

Фото з альбому Елли Іванової

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