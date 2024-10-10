Де і коли дивитись онлайн Англія U21 — Україна U21: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2025

У п'ятницю, 11 жовтня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка після перемоги над Північною Ірландією (2:1) забезпечила собі путівку до фінального турніру чемпіонату Європи, проведе на стадіоні «Дін Корт» у Борнмуті матч у групі проти команди Англії (арбітр — Йоакім Естлінг зі Швеції).

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У минулі роки «молодіжки» двох країн перетиналися один з одним шість разів, і «жовто-сині» лише у жовтні 2023-го змогли вперше обіграти родоначальників футболу — 3:2 у відборі на Євро-2025 (ще у п'яти зустрічах було зафіксовано одну нічия та чотири поразки «жовто-синіх»).

Відеоогляд матчу Україна U21 — Англія U21 — 3:2

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу англійській «молодіжці». Ставки на перемогу підопічних ірландця Лі Карслі приймають із коефіцієнтом 1,33, на нічию — 5,30, на успіх команди Унаї Мельгоси — 8,2.

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У прямій трансляції матч Англія — Україна на території нашої країни покаже у прямому ефірі (початок — о 21:45) YouTube-канал УАФ.

Молодіжний Євро-2025. Кваліфікація. Група F

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11 жовтня (п'ятниця)

Англія U21 — Україна U21 21:45 YouTube-канал УАФ

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У поєдинках, що залишилися, в квартеті F зіграють: Північна Ірландія — Азербайджан (12 жовтня), Сербія — Україна, Люксембург — Північна Ірландія, Англія — Азербайджан (15 жовтня).

Становище команд: 1. Україна — 24 очки (8 матчів); 2. Англія — 19 (8); 3. Сербія — 13 (9); 4. Північна Ірландія — 7 (8); 5. Люксембург — 7 (9); 6. Азербайджан — 3 (8).

Збірна України точно фінішує в групі на першому місці, якщо виграє хоча б один з двох поєдинків, що залишилися, або відбере очки у англійців.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги націй Україна — Грузія.

Фото uaf.ua

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