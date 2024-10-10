Салат з грушею і сиром: ідеально для дієтичної вечері

Багато хто любить салати з фруктовим акцентом. Цей барвистий салат зі шпинатом та горіхами чудово поєднується з грушею та твердим сиром, таким як «чеддер» або «пармезан». Можете їсти на вечерю, якщо слідкуєте за вагою, або брати салат на роботу, пише кулінарний сайт Ania gotuje.

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Інгредієнти: 150 г шпинату

Велика груша

200 г твердого сиру «чеддер»

150 г волоських горіхів без шкаралупи

Сік половини лимона

5 столових ложок оливкової олії

Столова ложка яблучного оцту

Половина чайної ложки солі

Перець за смаком

Приготування:

Промийте шпинат під холодною проточною водою. Обсушить листя шпинату паперовим рушником і покладіть у велику миску. Грушу очистіть від шкірки, розріжте навпіл і видаліть насіння. М'якоть наріжте скибочками і додайте в миску зі шпинатом. Сир наріжте тонкими скибочками, а горіхи очистіть від шкаралупи.

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Помістіть оливкову олію, лимонний сік, яблучний оцет, сіль і перець у невелику миску. Перемішайте соус і полийте ним інгредієнти в мисці. Все акуратно, але ретельно перемішайте. Салат зі шпинатом, грушею і горіхами готовий. Смачного!

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