Салат з грушею і сиром: ідеально для дієтичної вечері
Багато хто любить салати з фруктовим акцентом. Цей барвистий салат зі шпинатом та горіхами чудово поєднується з грушею та твердим сиром, таким як «чеддер» або «пармезан». Можете їсти на вечерю, якщо слідкуєте за вагою, або брати салат на роботу, пише кулінарний сайт Ania gotuje.
Інгредієнти:
- 150 г шпинату
- Велика груша
- 200 г твердого сиру «чеддер»
- 150 г волоських горіхів без шкаралупи
- Сік половини лимона
- 5 столових ложок оливкової олії
- Столова ложка яблучного оцту
- Половина чайної ложки солі
- Перець за смаком
Приготування:
Промийте шпинат під холодною проточною водою. Обсушить листя шпинату паперовим рушником і покладіть у велику миску. Грушу очистіть від шкірки, розріжте навпіл і видаліть насіння. М'якоть наріжте скибочками і додайте в миску зі шпинатом. Сир наріжте тонкими скибочками, а горіхи очистіть від шкаралупи.
Помістіть оливкову олію, лимонний сік, яблучний оцет, сіль і перець у невелику миску. Перемішайте соус і полийте ним інгредієнти в мисці. Все акуратно, але ретельно перемішайте. Салат зі шпинатом, грушею і горіхами готовий. Смачного!
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