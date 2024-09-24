Запашний гороховий суп з беконом: ідеально для ситного обіду

Гороховий суп — одна з тих перших страв, що дійсно зігрівають та насичують. Він асоціюється з безтурботним дитинством, мамою та бабусею. Обов’язково спробуйте приготувати за цим рецептом, щоби додати страві новизни, пише dobruchut.aktuality.sk.

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Інгредієнти:

400 г сухого гороху

300 г копченого бекону без шкіри

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порція італійських овочів

запашний перець

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2 лаврових листки

чорний перець горошком

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400 г картоплі

1 цибулина

2 зубчики часнику

1−2 столові ложки сушеного майорану

сіль і свіжомелений перець

олія

Приготування

Горох промийте, обдайте холодною водою та залиште на годину (або на ніч). Потім зливаємо воду, заливаємо великою кількістю свіжої води та варимо на невеликому вогні до м'якості — близько 40 хвилин, час від часу помішуючи й перевіряючи, чи м'який горох. Під кінець варіння додайте чайну ложку солі.

Бекон покласти в каструлю, залити 2 л води, додати очищені овочі, лавровий лист, запашний перець і чорний перець горошком. Варіть бульйон близько 30 хвилин, поки бекон не стане м'яким.

Картоплю почистити, помити, нарізати невеликими кубиками та додати в киплячий бульйон. Варіть 15 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Потім вийміть з супу м’ясо та всі овочі. Дрібно наріжте бекон і поверніть його в каструлю.

Частину звареного гороху збити разом з часником у блендері, решту відставити. Додайте в суп часникову кашку, перець і перемішайте. Цибулю дрібно наріжте, обсмажте на олії і додайте в суп. Приправити сіллю, перцем і майораном до смаку.

Раніше шеф-кухарка Валентина Кущ поділилася рецептом горохового супу з копченими ребрами.

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