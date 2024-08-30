Печиво з вареними жовтками: незвичайний рецепт від відомої кулінарки
Вибір печива в магазинах сьогодні такий, що аж очі розбігаються. Але домашнє печиво є домашнє. У ньому натуральні інгредієнти — це перший плюс. Смак теж поза конкуренцією. А сам процес приготування — справжній ритуал. Багато хто пам'ятає, як у дитинстві допомагали мамі чи бабусі вирізати печиво формочками, як з нетерпінням чекали на мить, коли вже можна скуштувати ласощі, який чарівний аромат витав у будинку.
Рецептом незвичайного печива з вареними жовтками та шоколадом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить готувати та популяризувати смаколики.
— Це чудове печиво з додаванням варених жовтків та шматочків шоколаду готується просто та швидко, — каже Елла Іванова. — До чаю чи кави — справжня знахідка.
Домашнє печиво
5 варених жовтків
70 г цукрової пудри
150 г вершкового масла
150 г борошна
100 г кукурудзяного крохмалю
3 г ванільного цукру
Сіль
3 г розпушувача
50 г шоколаду
Замішуємо тісто із зазначених інгредієнтів. Борошно попередньо треба просіяти. Випікаємо за температури 170 градусів упродовж 15−20 хвилин.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати дуже смачне домашнє печиво без вершкового масла.
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Фото з альбому Елли Іванової56
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