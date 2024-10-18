Занадто мало вуглеводів: чи варто дорослим пити молоко

Коров'яче молоко і продукти з нього є, поряд з м'ясом, групою продуктів, що складають основу сучасного харчування. Відповідно до класичної, аналітичної дієтології, молочні продукти є обов'язковим елементом нашого раціону. Згідно з дослідженнями, які проводилися протягом кількох десятиліть науково-дослідними установами, відмова від вживання цього продукту негативно впливає на здоров'я людини. Чи справді це так, пояснили у виданні Dziecisawazne.

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«У коров'ячому молоці занадто мало вуглеводів. Вуглеводи — це паливо, яке стимулює розвиток і правильну роботу мозку. Їх вміст у жіночому молоці вдвічі вищий, ніж у коров'ячому. Дитина потребує ретельного і тривалого догляду, немає необхідності, щоб вона швидко росла. Навпаки, йдеться про баланс і гармонію на всіх рівнях його функціонування. Матінка-природа знову була на висоті й дала кожному в молоці матері те, що йому особливо необхідно для життя: теля має будівельний матеріал для швидкого росту у вигляді білка, кальцію та мінеральних солей, а людина має вуглеводи, щоб мислити широко», — зазначають фахівці.

Коров'яче молоко є одним з найгірших джерел кальцію для людини, йдеться у публікації. Роль кальцію здається перебільшеною, і, незважаючи на безліч завдань, які він виконує в нашому організмі, його потрібно мало.

«Кальцій міститься практично в кожній рослині, і природна рослинна їжа здатна забезпечити наш організм його достатньою кількістю. Основною причиною дефіциту кальцію є поширена дієта з високим вмістом кислоти».

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У молоці є два компоненти, для перетравлення яких потрібні ферменти — лактоза (яка потребує лактази) і казеїн (засвоюється за допомогою реніну).

«Після відлучення від грудей організм дитини перестає виробляти лактазу. Рівень цих ферментів знижується у віці від двох до чотирьох років, — йдеться у статті. — Коров'яче молоко, яке можна придбати в магазинах, є продуктом високої обробки. Особливо шкідливо кип'ячене і підігріте молоко, тобто пастеризоване. Якщо ми хочемо споживати молоко за давнім принципом, то важливо не те, що ми їмо час від часу, а те, що ми їмо щодня — це має бути свіже молоко від корів, що живуть у природному середовищі».

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Раніше «ФАКТИ» писали про топ-продукти, які лідирують за кількістю білка.

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