Салат з бананом та селерою: для тих, хто дбає про стрункість фігури
Вітамінні салати затребувані у всі пори року, проте восени та взимку люди особливо дбають про вміст вітамінів у їжі. Можливо, тому що вже немає того різноманіття овочів та фруктів, що влітку, а організм потребує енергії.
Яблука, селера, банани — справжні фаворити осені. Поєднайте їх у салаті і переконаєтесь, як це смачно. Така страва точно не зашкодить фігурі, а для організму буде справжнім фейєрверком вітамінів.
Подавайте салат у гарному посуді навіть у будні. Насолоджуйтесь смаком та ароматом!
Рецептом вишуканої страви українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ».
- Цей салат — один із моїх улюблених, — говорить Анна Конда. — Він незвичайний — переконайтесь у цьому, приготувавши його. Пригощайте рідних та близьких вам людей. Якщо сподобається, приготуйте не раз.
Салат з бананом та селерою
- Банан великий — 1 шт.
- Стебло селери — 2 шт.
- Яблуко — 1 шт.
- Йогурт натуральний — 100 г
Очищуємо від кожури банан, нарізаємо. Також дрібненько нарізаємо яблуко та селеру. Додаємо натуральний йогурт без смакових додатків. Перемішуємо. І можна смакувати!
Нагадаємо рецепт маринованої капусти, яка завжди виходить дуже смачною.
Фото з альбому Анни Конди52
Читайте нас у Facebook