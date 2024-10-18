Салат з бананом та селерою: для тих, хто дбає про стрункість фігури

Вітамінні салати затребувані у всі пори року, проте восени та взимку люди особливо дбають про вміст вітамінів у їжі. Можливо, тому що вже немає того різноманіття овочів та фруктів, що влітку, а організм потребує енергії.

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Яблука, селера, банани — справжні фаворити осені. Поєднайте їх у салаті і переконаєтесь, як це смачно. Така страва точно не зашкодить фігурі, а для організму буде справжнім фейєрверком вітамінів.

Подавайте салат у гарному посуді навіть у будні. Насолоджуйтесь смаком та ароматом!

Анна Конда: «Салат з бананом і селерою смачний та корисний»

Рецептом вишуканої страви українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ».

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- Цей салат — один із моїх улюблених, — говорить Анна Конда. — Він незвичайний — переконайтесь у цьому, приготувавши його. Пригощайте рідних та близьких вам людей. Якщо сподобається, приготуйте не раз.

Салат з бананом та селерою РЕКЛАМА Банан великий — 1 шт.

Стебло селери — 2 шт.

Яблуко — 1 шт.

Йогурт натуральний — 100 г

Очищуємо від кожури банан, нарізаємо. Також дрібненько нарізаємо яблуко та селеру. Додаємо натуральний йогурт без смакових додатків. Перемішуємо. І можна смакувати!

Нагадаємо рецепт маринованої капусти, яка завжди виходить дуже смачною.

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Фото з альбому Анни Конди

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