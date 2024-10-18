41.03 / 41.51 44.68 / 45.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з бананом та селерою: для тих, хто дбає про стрункість фігури

22:26 19 жовтня 2024
Салат з бананом та селерою

Вітамінні салати затребувані у всі пори року, проте восени та взимку люди особливо дбають про вміст вітамінів у їжі. Можливо, тому що вже немає того різноманіття овочів та фруктів, що влітку, а організм потребує енергії.

Яблука, селера, банани — справжні фаворити осені. Поєднайте їх у салаті і переконаєтесь, як це смачно. Така страва точно не зашкодить фігурі, а для організму буде справжнім фейєрверком вітамінів.

Подавайте салат у гарному посуді навіть у будні. Насолоджуйтесь смаком та ароматом!

Анна Конда: «Салат з бананом і селерою смачний та корисний»

Рецептом вишуканої страви українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ».

РЕКЛАМА

- Цей салат — один із моїх улюблених, — говорить Анна Конда. — Він незвичайний — переконайтесь у цьому, приготувавши його. Пригощайте рідних та близьких вам людей. Якщо сподобається, приготуйте не раз.

Салат з бананом та селерою

РЕКЛАМА
  • Банан великий — 1 шт.
  • Стебло селери — 2 шт.
  • Яблуко — 1 шт.
  • Йогурт натуральний — 100 г

Очищуємо від кожури банан, нарізаємо. Також дрібненько нарізаємо яблуко та селеру. Додаємо натуральний йогурт без смакових додатків. Перемішуємо. І можна смакувати!

Нагадаємо рецепт маринованої капусти, яка завжди виходить дуже смачною.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Анни Конди

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Святослав Вакарчук

Зіпсований настрій: мережу обурила позиція «Океану Ельзи»

миша на столі

Як позбутися мишей у будинку: дієві способи

Карти Таро Леонардо Да Вінчі

Дівам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Дев'ятка Кубків», а Тельцям — «Десятка Пентаклів»: Таро-прогноз на 19 жовтня

Джолі

Не Бред Пітт: Анджеліна Джолі відвідала прем’єру фільму «Марія» з ймовірним бойфрендом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту