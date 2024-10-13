Маринована капуста за «маминим» рецептом від Наталії Калніної: завжди виходить дуже смачною

Відома блогерка Alina FooDee поділилася з шанувальниками рецептом маринованої капусти, який свого часу допоміг їй здобути понад 3 мільйонів підписників.

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Своєю чергою, не менш визнана кулінарка Наталя Калніна вирішила подарувати читачам рецепт, який дізналася від своєї матусі.

«Сьогодні хочу поділитися рецептом маринованої капусти. Так маринує капусту вже багато років моя мама. Вона була сьогодні у мене в гостях, і ми вирішили разом це зробити. Я зафільмувала весь процес приготування, і радо пропоную його до вашої уваги», — написала Наталя у своєму блозі.

Для приготування маринованої капусти, за рецептом мами блогерки, знадобляться:

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Капуста — 2 кг

Морква — 1 шт

Яблуко — 1 шт

Часник — 3 зуб

Маринад:

Вода — 2 л

Цукор — 200 г

Сіль — 4 ст. л

Оцет 9% - 180 мл

Лавровий лист — 3 шт

Перець горошком — 1ч. л

Рослинна олія — 200 г

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Приготування:

Капусту нашинкувати тонко соломкою.

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Моркву натерти на тертці для корейської моркви.

Яблуко (бажано кисло-солодких сортів) очистити від шкірки, вирізати середину й також натерти на тертці для корейської моркви.

Часник порізати пластинками.

Скласти у велику каструлю капусту, моркву й яблуко, перемішати.

В іншій каструлі зробити маринад. Потрібно, щоб у воді сіль та цукор повністю розчинилися.

В кінці додати оцет й ще прокип'ятити 2−3 хвилини.

Додати в каструлю з капустою часник й залити все гарячим маринадом.

Зверху покласти тарілку, щоб капуста повністю була в маринаді.

Закрити каструлю кришкою й залишити на добу за кімнатної температури.

Потім капусту можна перекласти у банки й зберігати у холодильнику.



Така капуста буде доповненням до будь-яких страв. Її також можна смажити на пиріжки, додавати у вінегрети або інші салати.

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