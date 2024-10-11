Яєчний салат з селерою та огірочком: для тих, хто прагне бути струнким

Їсти смачно і при цьому бути струнким — мрія багатьох людей. Іноді це здається нереальним. Проте досвід акторів, співаків, спортсменів доводить, що все ж це можливо. Тож варто прислухатись до багатьох їх кулінарних порад. У раціоні відомих людей багато свіжих овочів та фруктів. Це не тільки смачно, а й дуже корисно.

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Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з огірком, авокадо та кінзою.

Анна Конда: «Цей салат дуже апетитний та смачний»

- Готується цей салат швидко та просто, — говорить Анна Конда. — Він дуже смачний! Подавайте страву у гарному посуді.

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Яєчний салат з селерою та огірком Інгредієнти (2 порції) РЕКЛАМА Яйця — 2 шт.

Мікс салатів- 100 г

Селера — 3−4 стебла

Огірок — 2 шт.

Часник — 1 зубчик

150 г- натурального йогурту

Сік лимону, сіль, перець — за смаком

Відварюємо яйця. Нарізаємо селеру, огірочки та перемішуємо з салатним міксом, додавши подрібнений часник, сік лимону, сіль, перець. Викладаємо на тарілочку. Зверху поливаємо йогуртом. Та додаємо порізані на шматочки яйця.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт салату з грушею і сиром.

Фото з альбому Анни Конди

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