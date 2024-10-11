Яєчний салат з селерою та огірочком: для тих, хто прагне бути струнким
Їсти смачно і при цьому бути струнким — мрія багатьох людей. Іноді це здається нереальним. Проте досвід акторів, співаків, спортсменів доводить, що все ж це можливо. Тож варто прислухатись до багатьох їх кулінарних порад. У раціоні відомих людей багато свіжих овочів та фруктів. Це не тільки смачно, а й дуже корисно.
Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з огірком, авокадо та кінзою.
- Готується цей салат швидко та просто, — говорить Анна Конда. — Він дуже смачний! Подавайте страву у гарному посуді.
Яєчний салат з селерою та огірком
Інгредієнти (2 порції)
- Яйця — 2 шт.
- Мікс салатів- 100 г
- Селера — 3−4 стебла
- Огірок — 2 шт.
- Часник — 1 зубчик
- 150 г- натурального йогурту
- Сік лимону, сіль, перець — за смаком
Відварюємо яйця. Нарізаємо селеру, огірочки та перемішуємо з салатним міксом, додавши подрібнений часник, сік лимону, сіль, перець. Викладаємо на тарілочку. Зверху поливаємо йогуртом. Та додаємо порізані на шматочки яйця.
Смачного!
Нагадаємо рецепт салату з грушею і сиром.
Фото з альбому Анни Конди37
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