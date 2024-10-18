«Хочете, щоб ми розмовляли з росіянами? Ну, зміцніть нас»: Зеленський назвав країни, які можуть змусити рф до закінчення війни

В Україні, яка бореться з російською агресією, чекають на команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона прибуде із тими чи іншими відповідями щодо запрошення до НАТО і посилення нашої армії прямо зараз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю щодо Плану Перемоги, яке транслювали в етері телемарафону.

ВІДЕО ДНЯ

«Україна домовилася зі США, що тепер кожні два-три тижні надаватиметься новий пакет допомоги — це є частиною Плану перемоги. Йдеться про пакети допомоги розміром від $ 500 до $ 750 млн», — заявив він.

Зеленський додав, що Україна не збирається створювати ядерну зброю та комусь загрожувати.

«Зі США ми зараз ближче до НАТО, ніж колись були. При цьому скептичними залишаються німці. На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з рф — на мою думку, це моє враження», — заявив президент.

РЕКЛАМА

Зеленський закликав союзників зміцнити Україну.

«Ви хочете, щоб ми розмовляли з росіянами? Ну зміцніть нас. Щоб ми сиділи рівноправно. Буде атака на наші енергоресурси й блекаут — буде відповідь по їх енергоресурам й блекаут», — заявив він.

РЕКЛАМА

За словами Зеленського, США, Китай, Саудівська Аравія, Індія можуть змусити рф до мирного закінчення війни.

Як писали «ФАКТИ», генсек НАТО не бачить умов для швидкого прийняття України до Альянсу.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook