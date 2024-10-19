Чудово почуватиме себе навіть у міській квартирі: городниця порадила, як краще зберігати взимку часник

Городниця з Одеси, яка поділилася своїм методом боротьби зі слимаками на капусті, розповіла, як вона зберігає врожай часнику.

За її словами, у такий спосіб часник до весни буде як новенький, навіть, якщо він буде зберігатись у звичайній квартирі.

ВІДЕО ДНЯ

«Спосіб найпростіший. Від вас не знадобиться ніяких зайвих рухів тіла чи великих витрат. Усе необхідне знайдеться на вашій кухні», — зазначила жінка.

Але насамперед потрібно дотримуватися елементарних правил підготовки головок до зберігання.

РЕКЛАМА

По-перше, їх необхідно добре просушити після того, як вибрали часник з грядки. Робити це краще у затіненому провітрюваному місці.

Під час просушування часнику перо потрібно зберігати. Це дуже важливо, адже з нього ще відбувається відтік поживних речовин у головку. Й під час просушування вона ще може навіть набрати трохи маси.

РЕКЛАМА

А от передчасна обрізка пера може спровокувати появу гнилі й різних хвороб. Період просушування триває не менш як 50 днів. Тобто якщо ви прибрали часник з грядки наприкінці липня, братися до обрізки пера можна тільки в середині вересня.

Вже після проведеної обрізки можна готувати головки до закладання на зберігання. При цьому ще потрібно обов'язково сортувати зібраний врожай — дрібні головки складати до дрібних, а великі до великих.

РЕКЛАМА

Також потрібно видаляти всі голівки, які здаються підозрілими на предмет зараженості інфекціями.

Зберігати часник у квартирі можна у звичайній картонній коробці. На дно коробки розкласти в один шар паперові рушники або паперові серветки, потім шар часнику в одну головку, поверх ще один шар рушників, і знов часник. Шари чергувати, доки не вкласти весь врожай.

Коробку закрити. Так часник добре зберігається до самої весни.

Також можна всю зиму зберігати часник у 3-літрових банках. Як правильно це зробити, у нашому матеріалі.

Власними методами зберігання часнику поділилася також блогерка Катерина Мазурець.

81

Читайте нас у Facebook