Довіреність на окупованих територіях не можна оформити: юристи розвіяли міфи

Важливий і часто використовуваний документ — це довіреність. Саме вона надає можливість одній особі (представнику) вчиняти юридично значущі дії від імені та в інтересах іншої особи — довірителя. Що правда, а що міф про довіреність в умовах воєнного часу, розповіли юристи «Юридичного пораднику для ВПО». Нагадаємо, про що юристи попереджають покупців авто щодо генеральної довіреності.

ВІДЕО ДНЯ

«Довіреність, що викладена на білому небланковому папері, містить реквізити нотаріуса, місцезнаходження державної нотаріальної контори, скріплена його підписом та печаткою на час воєнного часу та на 1 місяць після його скасування (закінчення) прирівнюється до такої, яка викладена на бланку нотаріального документа.

Для перевірки дійсності такої довіреності зацікавлена особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом 2-ох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності".

Часто ходять чутки, що під час дії воєнного стану можна зробити довіреність онлайн. Юристи наголошують — це міф.

РЕКЛАМА

«Для оформлення довіреності існує спеціальна процедура, яка містить процедуру встановлення особи. Законодавством не передбачена можливість оформлення довіреності онлайн.

Натомість довіреність можна оформити за кордоном. Громадяни України можуть звернутися за видачею довіреності до дипломатичного представництва України за кордоном або до компетентних органів держави перебування. Водночас у першому випадку слід врахувати необхідність попереднього запису до дипломатичного представництва, а у другому — вартість послуг та потребу подальшої легалізації документа в Україні".

РЕКЛАМА

Довіреність, додають юристи, не можна зробити на окупованій території

«Вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовані на тимчасово окупованій території, згідно з переліком територій, забороняється».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про те, що потрібно знати при виїзді за кордон на чужому авто, щоб уникнути проблем.

73

Читайте нас у Facebook