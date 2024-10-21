Україна отримує допомогу Заходу з необґрунтованими та нелогічними обмеженнями: що в США думають про удари по росії

Старший науковий співробітник New America Ліам Коллінз заявив, що ніколи не було сенсу соромитися говорити, що Захід перешкоджав Україні завдавати ударів по росії. За його словами, це б означало, що 100% витрат і руйнувань на війні було завдано на російській землі.

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«Досліджуючи війни, я не пригадую, щоб нація отримувала допомогу з такими необґрунтованими та нелогічними обмеженнями, — каже Ліам Коллінз. — Це сталося через те, що США самі себе стримували, боячись, що це спричинить якусь ескалацію з боку росії. Проте через місяць війни стало зрозуміло, що росія не має можливості до ескалації. Їм знадобилося 11 місяців, щоб захопити місто Бахмут, кинувши на нього все, що у них було. Тому росія просто нічого не може зробити для ескалації. Поступово ви бачили, що ці обмеження пом’якшуються».

Коллінз сподівається, що українці побачать все більше й більше атак і глибоких ударів по території росії.

«Україна продовжуватиме вести війну до тих пір, поки не вважатиме, що ціна війни перевищує вигоди. Напади на російську територію збільшують витрати та допомагають змінити баланс на користь України», — вважає експерт.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії ліквідовано ще одного воєнного злочинця — начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка базується на аеродромі «Шайківка». Ця ескадрилья має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3, які постійно скидають на Україну ракети та бомби.

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