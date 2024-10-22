Ніжна та ароматна риба по-карибськи: «обожнюваний рецепт» з дитинства Ектора Хіменеса-Браво
Суддя «МастерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно приголомшив заявою, що покидає кулінарне шоу заради музики, продовжує радувати фоловерів ориганільними рецептами.
На своїй сторінці у соцмережах він поділився рецептом риби по-карибські, яку готувала його мама. «Це єдина риба, рецепт якої я обожнював в дитинстві. І не тільки в дитинстві. Зараз люблю готувати цю страву вдома, вона виходить ніжною та ароматною. До речі, використовувати можна і філе, я ж люблю готувати цілу», — розповідає Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Риба;
- Сіль;
- Лимонний сік;
- Кмин;
- Цибуля — 1 шт;
- Зелена цибуля — пучок;
- Помідор — 1 шт;
- Болгарський перець — 1 шт;
- Оливкова олія;
- Часник;
- Паприка.
Читайте також: Просто «топчик» від Тетяни Литвинової: смачна та корисна скумбрія, «улюблениця мільйонів»
Приготування:
- Маринуємо рибу: додаємо сіль, лимонний сік, кмин та перемішуємо. Залишаємо на певний час.
- Готуємо заправку: овочі нарізати і викласти на пательню з розігрітою олією. Додати сіль та кмин. Довести до готовності.
- У готову заправку покласти рибу, зменшити вогонь та готувати по 5 хвилин з обох боків.
- При подачі можна прикрасити подрібненою зеленню.
Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, яку він маринує зі спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.
Фото — скріншот83
Читайте нас у Facebook