Ніжна та ароматна риба по-карибськи: «обожнюваний рецепт» з дитинства Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «МастерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно приголомшив заявою, що покидає кулінарне шоу заради музики, продовжує радувати фоловерів ориганільними рецептами.

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На своїй сторінці у соцмережах він поділився рецептом риби по-карибські, яку готувала його мама. «Це єдина риба, рецепт якої я обожнював в дитинстві. І не тільки в дитинстві. Зараз люблю готувати цю страву вдома, вона виходить ніжною та ароматною. До речі, використовувати можна і філе, я ж люблю готувати цілу», — розповідає Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти: Риба;

Сіль;

Лимонний сік;

Кмин;

Цибуля — 1 шт;

Зелена цибуля — пучок;

Помідор — 1 шт;

Болгарський перець — 1 шт;

Оливкова олія;

Часник;

Паприка.

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Приготування: РЕКЛАМА Маринуємо рибу: додаємо сіль, лимонний сік, кмин та перемішуємо. Залишаємо на певний час.

Готуємо заправку: овочі нарізати і викласти на пательню з розігрітою олією. Додати сіль та кмин. Довести до готовності.

У готову заправку покласти рибу, зменшити вогонь та готувати по 5 хвилин з обох боків.

При подачі можна прикрасити подрібненою зеленню.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, яку він маринує зі спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.

Фото — скріншот

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