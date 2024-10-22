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Ніжна та ароматна риба по-карибськи: «обожнюваний рецепт» з дитинства Ектора Хіменеса-Браво

18:12 22 жовтня 2024
Риба по-карибські

Суддя «МастерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно приголомшив заявою, що покидає кулінарне шоу заради музики, продовжує радувати фоловерів ориганільними рецептами.

На своїй сторінці у соцмережах він поділився рецептом риби по-карибські, яку готувала його мама. «Це єдина риба, рецепт якої я обожнював в дитинстві. І не тільки в дитинстві. Зараз люблю готувати цю страву вдома, вона виходить ніжною та ароматною. До речі, використовувати можна і філе, я ж люблю готувати цілу», — розповідає Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

  • Риба;
  • Сіль;
  • Лимонний сік;
  • Кмин;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Зелена цибуля — пучок;
  • Помідор — 1 шт;
  • Болгарський перець — 1 шт;
  • Оливкова олія;
  • Часник;
  • Паприка.

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Приготування:

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  • Маринуємо рибу: додаємо сіль, лимонний сік, кмин та перемішуємо. Залишаємо на певний час.
  • Готуємо заправку: овочі нарізати і викласти на пательню з розігрітою олією. Додати сіль та кмин. Довести до готовності.
  • У готову заправку покласти рибу, зменшити вогонь та готувати по 5 хвилин з обох боків.
  • При подачі можна прикрасити подрібненою зеленню.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський порадував любителів риби рецептом запеченої скумбрії, яку він маринує зі спеціями, соєвим соусом, оливковою олією та бальзамічною карамеллю.

Фото — скріншот

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