Внаслідок обстрілу порушено залізничне сполучення з Херсоном

Чергова атака ворожих дронів-камікадзе, яка розпочалася напередодні, триває й досі — на ранок четверга, 24 жовтня, поодинокі ударні БпЛА фіксувалися в передмісті Житомира та північніше Києва.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, після 7 ранку нова група баражуючих боєприпасів зайшла у повітряний простір Україну через Сумщину.

Цієї ночі столиця зазнала чотирнадцятої з початку жовтня атаки з повітря. «Місце запуску дронів — Курська область, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені», — повідомляють в КМВА. Наразі інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

А на Київщині бойова робота протиповітряної оборони триває. У військовій адміністрації не виключають, що в столиці знов оголошуватимуть тривогу.

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Пізніше у ПС ЗСУ підрахували, що ворог атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області рф та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

«Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Крім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 — в повітряному просторі України, ще 2 — повернули у напрямку росії та білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей», — йдеться у повідомленні.

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Тим часом повідомляється, що налідком атаки ворога на півдні країни стало пошкодження залізниці — колій на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

«Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами», — повідомили в «Укрзалізниці» та додали: «Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення».

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В Дніпропетровській ОВА зазначають, що ніч в регіоні минула без ворожих ударів, але увечорі 23 жовтря ворог знов атакував Нікопольщину — бив по Марганецькій громаді з РСЗВ «Град». На щастя, люди не постраждали.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця, що стався надвечір, у місті окрім промислового підприємства пошкоджені адмінбудівля та аптека. А ще — 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі й 3 авто, парники. Зачепило кілька ліній електропередач», — зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

Раніше Сергій Лисак розповідав про наслідки ворожих ударів балістикою по Кривому Рогу. Російська армія атакувала місто ракетами кілька днів поспіль. Цілями для ракет стали житлова забудова та цивільна інфраструктура.

Ілюстративне фото зі сторінки УЗ у соцмережах

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