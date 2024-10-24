У Німеччині випробували чотириденний робочий тиждень: не обійшлося і без розчарувань

Після пілотного проєкту в іспанській Валенсії з чотириденного робочого тижня естафету прийняла Німеччина. Короткий експеримент у ФРН з чотириденним робочим тижнем завершився, але для багатьох компаній, які брали в ньому участь, шляху назад немає.

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«Я більше не хочу працювати по п'ятницях. Просто не хочу, — каже співзасновниця компанії Solidsense Сьорен Фріке, яка займається плануванням заходів. - П'ятниця фактично стала третім днем вихідних. Ти працюєш лише тоді, коли немає іншого виходу».

Solidsense — одна з 45 компаній, які брали участь у шестимісячному експерименті, під час якого працівники працювали менше годин, але отримували повну зарплату. Зрештою, 73% учасників заявили, що готові зробити зміни постійними або продовжити експеримент, згідно зі звітом, опублікованим 18 жовтня організаторами.

Пілотний проект у Німеччині є другим за величиною, організованим 4 Day Week Global, новозеландською правозахисною групою, яка провела випробування в таких країнах, як Португалія, Південна Африка та Велика Британія. Для німецького експерименту організація об'єднала зусилля з Університетом Мюнстера та берлінською консалтинговою компанією Intraprenör, пише Bloomberg.

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Результати підтвердили очікування учасників. Скорочений робочий тиждень покращив фізичне здоров'я та психічне самопочуття працівників. Роботодавці також побачили переваги: 70% повідомили, що наймати працівників стало легше після переходу на чотириденний графік — благо в країні, де багато галузей скаржаться на те, що інтенсивна конкуренція за таланти призводить до зростання витрат. Десяток учасників надали детальну інформацію про свої фінансові показники, показавши, що дохід загалом був стабільним.

Німецькі дослідники, які брали участь у дослідженні, поставили собі за мету провести більш детальні медичні виміри, ніж ті, які 4 Day Week Global проводила в інших країнах. Вони використовували зразки волосся для вимірювання рівня кортизолу, гормону, що виділяється під впливом стресу, і проаналізували дані, зібрані за допомогою смарт-годинників, які показали, що співробітники спали в середньому на тиждень на 38 хвилин більше і збільшили свою фізичну активність. Дослідники також провели понад 600 інтерв'ю та порівняли результати з контрольними групами в компаніях, де не всі працівники брали участь у дослідженні.

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Не всі компанії пройшли через випробування. Дві з них припинили участь на пів дорозі, посилаючись на економічні труднощі (не обов'язково пов'язані зі скороченням робочого часу) або низький рівень підтримки серед працівників. З решти компаній 20% вирішили повернутися до п'ятиденного стандарту — більша частка, ніж в інших пілотних проектах, організованих 4 Day Week Global.

«Я все ще не думаю, що ми повинні говорити, що Німеччині потрібен чотириденний тиждень для всіх компаній, — каже дослідниця з Університету Мюнстера Юлія Бакманн, яка очолювала дослідження. — Але я бачу в цьому сенс для організацій, які, можливо, захочуть зробити щось для своїх співробітників або для власної привабливості як роботодавця».

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Ці висновки з'явилися в незручний для німецького бізнесу час. На думку аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, найбільша економіка Європи переживає помірну рецесію через комбінацію факторів, зокрема відключення дешевого російського газу, низький експортний попит з боку Китаю і брак кваліфікованих робітників. Найбільший автовиробник країни і промисловий флагман Volkswagen AG вперше попередив, що йому, можливо, доведеться закрити заводи у ФРН.

Відомі представники бізнесу та уряду застерігають від більш широкого запровадження чотириденного робочого тижня. Крістіан Ліндер, міністр фінансів, заявив, що менша кількість робочих днів загрожує процвітанню країни, а Крістіан Сьюїнг, головний виконавчий директор Deutsche Bank AG, сказав, що країна повинна готуватися до того, щоб «працювати більше і наполегливіше». Він виступає за подовження робочого тижня.

Раніше повідомлялося, що у масштабних диверсіях в Європі знайшли російський слід, а НАТО розгорне ще 49 бойових бригад через загрозу від росії.

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