Наступною метою росії може бути наступ на Запоріжжя: західні ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея надсилає війська до росії, фактично приєднуючись до вторгнення як співучасник бойових дій. Поява однієї з найбільш нестабільних і добре озброєних країн світу в цій боротьбі може стати випробуванням навіть для найкраще забезпеченої ресурсами і добре відпочилої оборони. Після 32 місяців виснажливої війни проти набагато сильнішого ворога, Україна не є ні тим, ні іншим, пише The Economist.

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Джон Форман, який приділяв пильну увагу Північній Кореї на посаді аташе з питань оборони Великої Британії у росії у 2019−2022 роках, каже, що спроби росії зміцнити військові відносини передували вторгненню. Але він інтерпретує останні події як ознаку російського відчаю, відображення того, як далеко самопроголошена «друга армія світу» впала як стратегічна потуга.

«росія звикла дивитися на Північну Корею зверхньо, як на карликову державу, — каже він. — Раніше росія була великою державою з Чайковським, Чеховим і балетом… а не якимсь хлопцем у погано пошитому костюмі, закоханим в артилерію і вбиваючим людей».

Але якщо це партнерство і є ознакою російської слабкості, то для України вона поки що не є достатньо вираженою чи відчутною. На полі бою ситуація все ще виглядає похмурою. росія досягає значних успіхів, наступаючи одночасно в декількох точках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, незважаючи на приголомшливо високі втрати, які, за американськими оцінками, перевищили 600 000 вбитих і поранених. росія наближається до Покровська, а він важливий логістичний центр на сході України, і просувається далі на південь, взявши під контроль висоти навколо Вугледара, зазначають у статті.

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Високопоставлений український чиновник заявив, що наступною метою росії може бути наступ на Запоріжжя, великий промисловий центр на півдні України, розташований неподалік від окупованої росією атомної електростанції. Те саме джерело припускає, що росія вже повернула собі до половину території, яку Україна захопила в Курській області в серпні 2024 року, що стало єдиним значним просуванням України з часу її невдалого контрнаступу в 2023 році.

Раніше офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чим небезпечні бойові дії лише на території України, та розповів про плюси ударів по території агресора.

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