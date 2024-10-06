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Запечений гарбуз з беконом у духовці — ідеальна осіння закуска

16:15 6 жовтня 2024
Гарбуз з беконом

Відома фудблогерка з Німеччини Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт кабачкових оладок з сиром, розповіла в Instagram, як приготувати запечений гарбуз з беконом у духовці.

«Ідеальна осіння закуска! Адже гарбуз — КОРОЛЕВА ОСЕНІ», — написала вона.

Інгредієнти:

Гарбуз — 1 шт (маленький або середній)
Бекон — 150−200 гр
Часник — 8 зубчиків
Чебрець
Оливкова олія — 2 ст. л
Лимонний сік — 2 ст. л
Мед — 1 ст. л
Сіль, чорний перець за смаком

Запікати у розігрітій духовці до 180 градусів 25−30 хвилин. Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати просту та універсальну ікру з баклажанів із гарбузом та помідорами, а також бурштиновий джем із гарбуза.

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Ілюстративне фото

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