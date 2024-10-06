Відома фудблогерка з Німеччини Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт кабачкових оладок з сиром, розповіла в Instagram, як приготувати запечений гарбуз з беконом у духовці.

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«Ідеальна осіння закуска! Адже гарбуз — КОРОЛЕВА ОСЕНІ», — написала вона.

Інгредієнти: Гарбуз — 1 шт (маленький або середній)

Бекон — 150−200 гр

Часник — 8 зубчиків

Чебрець

Оливкова олія — 2 ст. л

Лимонний сік — 2 ст. л

Мед — 1 ст. л

Сіль, чорний перець за смаком Запікати у розігрітій духовці до 180 градусів 25−30 хвилин. Смачного! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати просту та універсальну ікру з баклажанів із гарбузом та помідорами, а також бурштиновий джем із гарбуза.

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Ілюстративне фото

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