Німецька політикиня хоче бачити «солдатів НАТО в українській формі»

Зважаючи на тисячі північнокорейських солдатів, які готуються в росії до військової місії в Україні, голова Комітету з питань оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (на фото в заголовку) закликає НАТО відреагувати. «Ми маємо справу з немислимою провокацією проти вільного західного світу. Вісь зла активна, — заявила політикиня від СвДП в інтерв'ю Rheinische Post. — Це не питання окремих країн. НАТО має відреагувати».

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Вона також сказала, що це великий, перший виклик для нового Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пише видання N-tv.de.

«Ми не повинні допустити такого. Хто може гарантувати, що через кілька років північнокорейські солдати не будуть розміщені в країнах Балтії? Західний світ повинен знайти відповідь на це питання. Навіть якщо це означатиме, що на кожного північнокорейського солдата в російській формі припадатиме солдат НАТО в українській формі», — сказала Штрак-Циммерманн.

Таким чином вона висловилася за активне розгортання міжнародних військ у зоні бойових дій. Тоді б до цього був би залучений і німецький Бундесвер. При цьому голова оборонного комітету Європарламенту не уточнила, чи вважає вона необхідним вступ України до НАТО.

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«Щодо путіна, то ми маємо справу з людиною, яка ескалує кожен день, — попередила Штрак-Циммерманн. — Ми повинні бути стійкими й чітко давати зрозуміти, що готові дати відсіч».

За її словами, той факт, що до 12 000 північнокорейців зараз проходять підготовку в росії для боротьби проти України й західного світу, є «подальшою ескалацією з боку путіна. Немає сенсу дивитися в інший бік і тоді нічого не станеться. путін повинен знати, що ми не тільки хочемо, але й здатні захистити себе».

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, перші військові підрозділи Пхеньяна вже знаходяться на території Курської області росії. Президент Володимир Зеленський назвав дату, коли солдат Північної Кореї залучать до війни проти України.

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