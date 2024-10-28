Де дивитися онлайн церемонію вручення «Золотого м'яча"-2024: серед претендентів на нагороду є українець

У понеділок, 28 жовтня, у паризькому театрі «Шатле» відбудеться 68-а за ліком церемонія вручення престижної нагороди видання France Football — «Золотого м'яча», який торік увосьме виграв Ліонель Мессі.

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Цього разу аргентинця, як і ще однієї легенди — Кріштіану Роналду, немає навіть серед 30 претендентів на нагороду найкращому футболісту світу. Натомість є форвард «Роми» та збірної України Артем Довбик, який став у складі «Жирони» найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Безумовним фаворитом у боротьбі за «Золотий м'яч» вважають бразильця з «Реала» Вінісіуса Жуніора, котрий у складі Королівського клубу виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.

У прямій трансляції церемонію вручення «Золотого м'яча» на території України покажуть (початок — о 20:00) телеканал Setanta Sports Ukraine, а також YouTube-канал Setanta Sports .

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Нагадаємо, що в колишні роки володарями «Золотого м'яча» тричі ставали українські футболісти — Олег Блохін (1975-го), Ігор Бєланов (1986-го) та Андрій Шевченко (2004-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

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Фото X Ballon d'Or

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