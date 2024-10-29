Запечені в духовці котлети з горохом, морквою та сиром: як приготувати смачну й корисну страву
Такі котлети — це прекрасний варіант для сімейної трапези або урочистої події. Ця страва поєднує смак м’яса з присмаками овочів і сиру. Крім того, це чудовий спосіб включити овочі в щоденний раціон. Котлети мають приємний зовнішній вигляд і м’яку текстуру, пише retete.md.
Складники:
500 г свинячого фаршу
1 середня цибулина (приблизно 60 г)
1 яйце
2 столові ложки панірувальних сухарів
2 столові ложки молока
1 чайна ложка сушеного кропу
Сіль і перець до смаку
300−400 г суміші заморожених овочів (горошок і морква)
30 г вершкового масла
150 г сиру моцарела
30 г твердого сиру
0,5 чайної ложки цукру
Спосіб приготування:
Почніть зі збору всіх інгредієнтів, необхідних для приготування котлет і овочів. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. У каструлю покласти заморожену овочеву суміш і додати гарячу воду, трохи посолити. Варити близько 20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
Тим часом очистьте цибулю й наріжте її дрібними кубиками. У великій мисці змішайте фарш з цибулею, панірувальними сухарями, молоком, яйцем, кропом, сіллю та перцем. Добре перемішайте до отримання однорідної маси.
Формування котлет: м’ясну суміш розділити на 6 рівних частин. Деко застелити папером для випікання й трохи змастити олією. Сформувати котлети у великі диски та викласти їх на деко. Поставити деко в розігріту духовку й запікати котлети 25 хвилин. Після того, як овочі зваряться, злийте воду та додайте масло та цукор. Добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися. Твердий сир натерти, а моцарелу нарізати скибочками. Через 25 хвилин вийміть котлети з духовки й покладіть на кожну шматочок моцарели, а потім шар овочів.
Посипте зверху тертим сиром і знову поставте деко в духовку ще на 10−15 хвилин, поки сир не розплавиться й не стане золотистим.
Котлети з овочами та сиром подаються теплими, ідеально смакують одразу після того, як їх дістали з духовки.
Раніше кулінарка Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати котлети з цвітної капусти.
96
Читайте також: М'ясорубку обов'язково підморозьте: рецепт шикарних курячих котлет від одеського ресторатора Сави Лібкіна
Читайте нас у Facebook