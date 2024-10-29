Запечені в духовці котлети з горохом, морквою та сиром: як приготувати смачну й корисну страву

Такі котлети — це прекрасний варіант для сімейної трапези або урочистої події. Ця страва поєднує смак м’яса з присмаками овочів і сиру. Крім того, це чудовий спосіб включити овочі в щоденний раціон. Котлети мають приємний зовнішній вигляд і м’яку текстуру, пише retete.md.

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Складники:

500 г свинячого фаршу

1 середня цибулина (приблизно 60 г)

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1 яйце

2 столові ложки панірувальних сухарів

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2 столові ложки молока

1 чайна ложка сушеного кропу

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Сіль і перець до смаку

300−400 г суміші заморожених овочів (горошок і морква)

30 г вершкового масла

150 г сиру моцарела

30 г твердого сиру

0,5 чайної ложки цукру

Спосіб приготування:

Почніть зі збору всіх інгредієнтів, необхідних для приготування котлет і овочів. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. У каструлю покласти заморожену овочеву суміш і додати гарячу воду, трохи посолити. Варити близько 20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.

Тим часом очистьте цибулю й наріжте її дрібними кубиками. У великій мисці змішайте фарш з цибулею, панірувальними сухарями, молоком, яйцем, кропом, сіллю та перцем. Добре перемішайте до отримання однорідної маси.

Формування котлет: м’ясну суміш розділити на 6 рівних частин. Деко застелити папером для випікання й трохи змастити олією. Сформувати котлети у великі диски та викласти їх на деко. Поставити деко в розігріту духовку й запікати котлети 25 хвилин. Після того, як овочі зваряться, злийте воду та додайте масло та цукор. Добре перемішайте, щоб інгредієнти поєдналися. Твердий сир натерти, а моцарелу нарізати скибочками. Через 25 хвилин вийміть котлети з духовки й покладіть на кожну шматочок моцарели, а потім шар овочів.

Посипте зверху тертим сиром і знову поставте деко в духовку ще на 10−15 хвилин, поки сир не розплавиться й не стане золотистим.

Котлети з овочами та сиром подаються теплими, ідеально смакують одразу після того, як їх дістали з духовки.

Раніше кулінарка Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати котлети з цвітної капусти.

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