Йдеться про втрату регіону: експерт про ситуацію на Донеччині
За останні три дні російські окупанти захопили українські населені пункти Богоявленка, Катеринівка, Ізмайлівка, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське та Вишневе. На півдні Донецької області фронт руйнується. Йдеться про втрату регіону — від 2 до 5 кілометрів на добу. Такими темпами росії знадобиться ще пів року, щоб дійти до Дніпропетровської області. Про це пише військовий аналітик газети Bild Юліан Рьопке у соцмережі Х (Твіттер).
«Звичайно, можна продовжувати про це просто говорити. А можна визнати, що наша нинішня підтримка призводить до того, що Україна програє цю війну на наших очах, і що українське керівництво не знаходить ні шляхів, ні засобів, щоб зупинити російський наступ».
Безпосередні наслідки цього були б зрозумілі — більше і новіше озброєння, боєприпаси, жодних обмежень, захист українського неба з боку НАТО і реальні санкції проти росії та тих, хто її підтримує, додав аналітик.
«Оскільки ми (майже весь ЄС і США) не готові робити нічого з цього, єдиний варіант — продовжувати (майже) стояти осторонь і спостерігати, як розгортається катастрофа. Як цинічно і лицемірно продовжувати робити вигляд перед Україною і громадськістю, що це не так».
Наприкінці Рьопке додав, що рф не перемагає НАТО. Вона перемагає 3−8% оборонного бюджету низки країн НАТО і втомлене і виснажене українське населення.
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