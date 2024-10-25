У Байдена є 76 днів після виборів, щоб виправити ситуацію в Україні: на що піде президент США

Україна та її союзники готуються до результатів президентських виборів у США, програючи сценарії того, що можуть зробити Дональд Трамп або Камала Гарріс. Не менш нагальним питанням є те, що президент Джо Байден може зробити для України, незалежно від того, хто переможе 5 листопада. Байден залишатиметься на посаді протягом 76 днів після виборів. Щодо України, то було б мудро використати «міжцарів'я» як можливість змінити ситуацію з російським диктатором путіним у війні. Про це у колонці The Washington Post пише європейський оглядач видання Лі Хокстейдер.

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«По-перше, розглянемо, що Байден міг би зробити, щоб змінити хід війни в разі перемоги Трампа. За сценарієм, який широко обговорюється серед європейських союзників Вашингтона по НАТО, Байден може негайно надати Києву дозвіл на нанесення ударів великої дальності з використанням армійських тактичних ракетних комплексів, відомих як ATACMS, що постачаються США, в глибину російської території. Президент Володимир Зеленський вже кілька місяців домагається такого дозволу, щоб мати можливість завдавати ударів по російських авіабазах та інших цілях, які москва використовує для нападу на українську територію, — пише автор статті. - Він міг би послатися на кампанію москви зі знищення українських електростанцій та інших цивільних об'єктів, що дає Києву правову і моральну основу для самозахисту. Вашингтон може і повинен зробити більше, щоб допомогти Україні захистити себе від широко очікуваних нових російських атак на енергетичну інфраструктуру, які змусять українців здригнутися цієї зими».

Байден міг би також звернути увагу на посилення гібридного наступу путіна на територію НАТО — узгодженої стратегії, що включає в себе диверсії, вторгнення безпілотників, плани вбивств і радіоелектронне глушіння цивільної авіації в Європі. Представники НАТО вважають, що зростає також загроза перерізання росією критично важливих підводних кабелів, які живлять Інтернет. Досі Вашингтон і його союзники гризли нігті, намагаючись сформулювати захист. Настав час продемонструвати, що кремлю доведеться відповідати за свої дії.

«Важливо визначити ціну за певну поведінку, — сказала Камілла Гранд, колишня високопосадовиця НАТО, яка зараз працює в Європейській раді з міжнародних відносин. — Усі ці речі не повинні залишатися непоміченими і безкарними».

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Навіть невелика зміна імпульсу на користь України може допомогти запобігти спробам Трампа змусити Київ підкоритися москві. Деякі республіканці в Конгресі, можливо, не захочуть підривати позиції Зеленського, а отже, і партнерів Вашингтона по НАТО, саме в той момент, коли Україна набирає обертів.

Велика Британія і Франція, ймовірно, підтримають надання Україні можливості вражати російську територію ракетами західного виробництва, які летять набагато швидше, ніж українські безпілотники. Лондон і Париж надали власні ракети дальнього радіусу дії для арсеналу Києва, але вони містять частини американського виробництва, а це означає, що вони не можуть бути запущені без згоди Вашингтона.

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Схвалення Байдена може також надати політичне прикриття канцлеру Німеччини Олафу Шольцу для відправки в Україну власних ракет великої дальності Taurus.

Зелене світло для ракет не є панацеєю. кремль перемістив деякі потенційні цілі вглиб російської території, за межі досяжності західних ракет. Але якщо світ чогось і навчився в цій війні, так це того, що Київ знайшов способи використовувати наявні у нього ресурси, щоб максимально збільшити ціну, яку платить путін.

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«Тепер розглянемо, що Байден міг би зробити, щоб допомогти Україні в разі перемоги Гарріс — і допомогти їй у переговорах. Найважливіше, що він може нарешті приєднати Сполучені Штати до союзників по НАТО, які виступають за надання Києву офіційного запрошення до вступу в Альянс, незважаючи на нечітку підтримку блоком „незворотного“ шляху України до членства. Це створило б тиск на Німеччину, щоб вона послідувала цьому прикладу, а також на дві менші країни, які утримуються — Угорщину та Словаччину. Це стало б першим кроком до гарантій безпеки, які могли б схилити Україну до мирної угоди на реалістичних умовах і дати сигнал путіну, що його неоімперські фантазії про підкорення України приречені на поразку».

Навіть за умови офіційного запрошення до вступу в НАТО, процес вступу України може зайняти роки. Проте, це створило б для Гарріс мирний, хоча і тернистий, порядок денний, зазначає автор публікації.

У координації з Альянсом їй потрібно буде виробити умови захисту неокупованої території нової країни-члена, кордони якої були порушені росією. Завдання не з легких, але воно ще більше стимулюватиме європейських членів збільшувати витрати на оборону і зміцнювати обороноздатність, що є єдиним надійним засобом стримування майбутньої російської агресії.

«Якими б не були досягнення Байдена у згуртуванні західного альянсу, Конгресу та американського народу на підтримку України, результат — війна на виснаження, що триває вже майже три роки — є поганою імітацією успіху. Після виборів він матиме останній шанс поставити Україну на найкращі позиції. Він повинен ним скористатися», — констатує Лі Хокстейдер.

Раніше «ФАКТИ» писали, що війна в Україні наближається до Третьої світової.

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