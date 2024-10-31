Monobank припиняє співпрацю з Mastercard: кому доведеться міняти картки

Український Monobank оголосив про припинення співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard, що стала економічно невигідною для української фінустанови.

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Про те, як це вплине не клієнтів банківської установи, пише РБК-Україна.

За даними видання, майже всім клієнтам Monobank, які користуються картками Mastercard, доведеться міняти їх на Visa. Виняток — преміальні картки. Власники «Залізної» та «Платинової» карт можуть користуватися ними, як і раніше. Заміну карток потрібно буде зробити до кінця 2024 року.

Замінити віртуальну карту просто: потрібно зайти в її налаштування в мобільному застосунку та натиснути «Перевипустити». Нова картка з’явиться в застосунку одразу. Однак для отримання пластикової картки доведеться зачекати її доставку «Новою поштою», що займе декілька днів.

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З 2025 року картки Mastercard буде відключено, і ними не можна буде розраховуватися в магазинах чи інтернеті. Проте банк обіцяє, що кошти, накопичені на Mastercard, не будуть втрачені, а автоматично переведуться на нові картки.

Різниці між Visa та Mastercard в Україні майже немає, оскільки тарифи у обох платіжних систем майже однакові. Єдина різниця — у порядку конвертації валют за кордоном. У Visa основна валюта — долар, а у Mastercard — євро. Це зумовлюватиме додаткові витрати власників карт Visa в Європі за рахунок подвійної конвертації — при розрахунках гривневою карткою її власник сплачуватиме спочатку комісію за конвертацію гривні в долар, а потім — за конвертацію долара в євро.

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За словами ж директора Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» Олександра Карпова, перехід від однієї платіжної системи до іншої жодним чином не вплине на клієнтів.

«Банк отримав пропозицію від однієї з платіжних систем, від якої він не зміг відмовитися, а інша система не змогла запропонувати нічого цікавішого. Є банки, які взагалі працюють з однією платіжною системою, і це звичайна ситуація для країн Європи або світу. І вони можуть у банкоматах чи терміналах певної системи не приймати картки іншої системи. Ніхто не зможе зобов’язати це робити. Тому все нормально, ринок працює», — пояснив ситуацію Олександр Карпов.

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В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський також запевняє, що клієнтам банку у випадку зміни платіжної системи не варто хвилюватися — для них нічого не зміниться, і навряд чи вони відчують якісь зміни.

«Платіжні системи пропонують різні умови співпраці банкам, і вже банк обирає, з якою йому зручніше працювати. Банки мають право обирати платіжну систему або працювати з усіма одночасно. Клієнти не повинні постраждати», — упевнений співрозмовник видання.

Нагадаємо, Monobank — український мобільний банк, який працює без фізичних відділень, пропонуючи фінансові послуги виключно через мобільний додаток. Можливо, саме відсутність фізичних відділень «надихає» різного роду хакерів атакувати банк. Так, в останній день вересня на банк була здійснена чергова кібератака. Користувачі скаржилися на те, що мобільний застосунок Monobank просто перестав вантажитися.

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