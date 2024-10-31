Розкажіть, чи вимагають з вас побори: ЗМІ звернулося до одеського бізнесу

Декілька одеських підприємців звернулися зі скаргами на те, що у них начебто вимагає побори співробітник БЕБ в Одеській області Олександр Козишкурт. Зокрема, як пише OBOZ.UA, він начебто представляється заступником керівника регіонального управління БЕБ (хоча насправді працює начальником відділу).

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«Якщо з вашого бізнесу вимагали побори, розкажіть нам про це, написавши нам на почту [email protected]», — йдеться у зверненні редакції.

Як пише OBOZ.UA, раніше Олександр Козішкурт працював у АТ «Санація», в ГУНП на Одещині.

«Інформації про те, що на дії правоохоронця скаржились, подавали заяви в правоохоронні органи, немає. Зазначимо, очолює ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян», — йдеться у публікації.

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Видання цитує одного з підприємців, за словами якого проти тих, хто відмовлявся порушувались кримінальні справи і до регулярних поборів додавались ще і одноразові виплати за закриття відкритих справ.

«Сам Козишкурт є колишнім співробітником департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми (БЗПТЛ ГУНП в Одеській області)», — розказав один з підприємців редакції.

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Як раніше стало відомо OBOZ.UA, з 29 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки в управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) України в Одеській області та за домашніми адресами керівника регіонального підрозділу Сергія Мунтяна та його заступників. Їх підозрюють у махінаціях із зерновим коридором, внаслідок яких держбюджету було завдано 10 млрд гривень збитків.

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо, якому органу передали функції скандальної медико-санітарної експертної комісії.

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