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Морквяно-цитрусовий чай з імбиром: чарівний смак осені

22:26 1 листопада 2024
Кульки замороженого чаю з моркви

В осені багато характерних смаків. Це і смак яблучного пирога з корицею, і гарбузової каші, білих грибів, і смак чаю з обліпихи.

Цієї пори в ресторанах популярністю користується цитрусово-імбірний чай. Приготувати його можна й у домашніх умовах. Це просто, а головне — обійдеться набагато дешевше. Важливо подавати чай красиво, як у ресторані.

Кулінар Елла Іванова збагачує смак цитрусово-імбирного чаю морквою. Пропонуємо рецепт оригінального напою.

- Я заморожую кілька видів вітамінного чаю , — каже Елла Іванова. — Це дуже зручно. Коли хочеться чаю, дістаєте кубик або кульку фруктового льоду і заливаєте окропом. До речі, раджу доповнити кубики чи кульки льоду свіжою м'ятою. Вона надає напою свіжості.

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Інгредієнти:

2 апельсини
4 см кореня імбиру
2 столові ложки коричневого цукру
1 морквина
1\2 чайної ложки куркуми
Дрібка чорного перцю

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Все подрібнюємо у блендері та заморожуємо. Цукор можна не додавати.

При подачі просто залийте окропом.

Приємного апетиту!

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Фото з альбому Елли Іванової

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати заморожений вітамінний чай .

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