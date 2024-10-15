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Як заморозити білі гриби для супу: простий рецепт досвідченої кулінарки

22:27 16 жовтня 2024
Як заморозити білі гриби

Білі гриби — делікатес із делікатесів. Вони гарні в різних стравах. Наприклад, у пирогах, варениках, жюльєні… Одна з найсмачніших і найлегших у приготуванні страв — грибний суп. Приготувати його нескладно, особливо якщо білі гриби у вас є в морозилці. Аромат і смак білих грибів особливий. У прохолодний осінній день, коли за вікном дощ і сльота, запах грибного супу збере за столом усю родину. Це будуть прекрасні хвилини спілкування, особливо якщо гриби ви збирали разом.

Як заморозити білі гриби? Це насправді нескладно. Простим рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

«Заморожені білі гриби стануть справжньою знахідкою, коли ви захочете приготувати грибний суп, — каже Елла Іванова. — Гриби потрібно перебрати, добре промити, порізати і підсмажити на олії до випаровування рідини. Потім охолодіть їх до кімнатної температури і розкладіть у формочки для льоду. Решту — в невеликі порційні пакети. Використовуйте, додаючи в суп. Він вийде ароматний і смачний».

Смачного!

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Нагадаємо рецепт юшки з білих грибів.

Фото з альбому Елли Іванової

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