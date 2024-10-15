Як заморозити білі гриби для супу: простий рецепт досвідченої кулінарки

Білі гриби — делікатес із делікатесів. Вони гарні в різних стравах. Наприклад, у пирогах, варениках, жюльєні… Одна з найсмачніших і найлегших у приготуванні страв — грибний суп. Приготувати його нескладно, особливо якщо білі гриби у вас є в морозилці. Аромат і смак білих грибів особливий. У прохолодний осінній день, коли за вікном дощ і сльота, запах грибного супу збере за столом усю родину. Це будуть прекрасні хвилини спілкування, особливо якщо гриби ви збирали разом.

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Як заморозити білі гриби? Це насправді нескладно. Простим рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

«Заморожені білі гриби стануть справжньою знахідкою, коли ви захочете приготувати грибний суп, — каже Елла Іванова. — Гриби потрібно перебрати, добре промити, порізати і підсмажити на олії до випаровування рідини. Потім охолодіть їх до кімнатної температури і розкладіть у формочки для льоду. Решту — в невеликі порційні пакети. Використовуйте, додаючи в суп. Він вийде ароматний і смачний».

Смачного!

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Нагадаємо рецепт юшки з білих грибів.

Фото з альбому Елли Іванової

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