Президент росії володимир путін, про телефонну розмову з яким розмірковує Олаф Шольц, мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу після того, як його вторгнення в Україну в 2022 році підштовхнуло більше країн до вступу в блок, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

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«За останні два з половиною роки ми стали свідками стратегічного зсуву в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення, — сказав 54-річний прем'єр-міністр в інтерв'ю Bloomberg. — Я вважаю, що путін був найбільшим промоутером розширення».

У червні ЄС розпочав переговори з Україною та Молдовою, про членство в блоці, що стало важливим кроком у процесі, який, ймовірно, займе роки.

Раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи і протистояти зростаючому російському впливу. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають на різних етапах процесу вступу.

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«У наступні п'ять років, особливо під час мандату нової Комісії, буде цікаво спостерігати за тим, як кожна з них буде досягати прогресу і відповідати критеріям, — сказав Пленкович. — Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів».

Палкий прихильник України в її війні проти російського вторгнення, Пленкович планує провести саміт на початку жовтня в Дубровнику за участю президента Володимира Зеленського та лідерів країн Південно-Східної Європи.

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«Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати солідарність і підтримку Україні з боку групи країн, які мають багато історичних зв'язків з Україною та українським народом», — сказав він.

Лідери підтримають уряд у Києві «в його прагненні до свободи, до територіальної цілісності, а також у тому, як забезпечити належне функціонування української економіки в цих складних умовах».

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Раніше «ФАКТИ» наводили слова Ентоні Блінкена про український план перемоги та дозвіл на удари по росії: «Нами зроблено важливі кроки».

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