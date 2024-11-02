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Бурштиновий джем із перцю: такого ви ще не готували

22:26 3 листопада 2024
Бурштиновий джем із перцю

Канули в Лету ті часи, коли варення та джем варили виключно із сезонних фруктів та ягід. Зараз можна робити конфітюр і з овочів або з міксу дарів природи. І не обов'язково готувати про запас. Готуйте з нагоди приходу гостей або як доповнення до якоїсь страви.

Екзотичні різновиди варення та джемів продаються в магазинах делікатесів. Ціни, м'яко кажучи, вражають. То чому ж не приготувати такі ласощі в домашніх умовах? Обійдеться у кілька разів дешевше.

Рецептом бурштинового джему із двох видів перцю поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Подивіться на фото — і напевно ви не встоїте перед спокусою приготувати такі ласощі. Тим більше, що зробити це легко і просто.

— Такий джем ідеальний до сирної тарілки та тостів на сніданок, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно та красиво! Спробуйте приготувати — і я впевнена, що ви оціните цей рецепт. Можливо потім захочете приготувати такий джем ще не раз.

Бурштиновий джем із перцю

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  • 3 жовті болгарські перці (приблизно 500−600 г)
  • 3 перці чилі
  • 100−150 г яблучного оцту
  • 400 г цукру
  • 10 г пектину

Варимо до загусання приблизно 20−25 хвилин.

Охолодити.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом приготування морквяно-цитрусового чаю з імбиром.

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Фото з альбому Елли Іванової

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