Жодного разу не пошкодувала, що приготувала таку смакоту: рецепт гарбузової ікри від відомої блогерки

Гарбуз недаром називають королем осені. З нього можна приготувати безліч смачних страв — кашу за старовинним рецептом, печеню у гарбузі, манник, десерт.



Але в нашій Книзі рецептів ще не було гарбузової ікри. Блогерка Наталія Азарчик запропонувала рецепт такої ікри на своїй сторінці у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

Гарбузова ікра

Інгредієнти:

Цибуля — 2 шт

Морква — 1 шт

Перець солодкий — 2 шт

Гарбуз — 300 г

Томат — 10 мл

Приготування:

РЕКЛАМА

Підготувати всі овочі — помити, почистити від шкірки.

Цибулю порізати дрібно й підсмажити на олії близько 5 хвилин.

РЕКЛАМА

Додати до цибулі натерту моркву й теж тушкувати 5 хвилин.

Потім додати нарізаний перець. Тушкувати.

РЕКЛАМА

Налити томат, посолити, поперчити, додати цукру (за потреби).

Закрити сковорідку кришкою й тушкувати ще 5 хвилин.

Ікра з гарбуза готова.

Нагадаємо, гарбуз також можна запекти у духовці разом з беконом. А фудблогерка Тетяна Літвінова поділилася рецептами смачних намазок на хліб, які навіть не соромно подати у «мішленівських» ресторанах. В одній з цих намазок також є гарбуз.

7

Читайте нас у Facebook