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Книга рецептів

Жодного разу не пошкодувала, що приготувала таку смакоту: рецепт гарбузової ікри від відомої блогерки

17:31 4 листопада 2024
ікра

Гарбуз недаром називають королем осені. З нього можна приготувати безліч смачних страв — кашу за старовинним рецептом, печеню у гарбузі, манник, десерт.

Але в нашій Книзі рецептів ще не було гарбузової ікри. Блогерка Наталія Азарчик запропонувала рецепт такої ікри на своїй сторінці у соцмережі.

Гарбузова ікра

Інгредієнти:
Цибуля — 2 шт
Морква — 1 шт
Перець солодкий — 2 шт
Гарбуз — 300 г
Томат — 10 мл

Приготування:

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Підготувати всі овочі — помити, почистити від шкірки.

Цибулю порізати дрібно й підсмажити на олії близько 5 хвилин.

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Додати до цибулі натерту моркву й теж тушкувати 5 хвилин.

Потім додати нарізаний перець. Тушкувати.

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Налити томат, посолити, поперчити, додати цукру (за потреби).

Закрити сковорідку кришкою й тушкувати ще 5 хвилин.

Ікра з гарбуза готова.

Нагадаємо, гарбуз також можна запекти у духовці разом з беконом. А фудблогерка Тетяна Літвінова поділилася рецептами смачних намазок на хліб, які навіть не соромно подати у «мішленівських» ресторанах. В одній з цих намазок також є гарбуз.

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