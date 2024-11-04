Жодного разу не пошкодувала, що приготувала таку смакоту: рецепт гарбузової ікри від відомої блогерки
Гарбуз недаром називають королем осені. З нього можна приготувати безліч смачних страв — кашу за старовинним рецептом, печеню у гарбузі, манник, десерт.
Але в нашій Книзі рецептів ще не було гарбузової ікри. Блогерка Наталія Азарчик запропонувала рецепт такої ікри на своїй сторінці у соцмережі.
Гарбузова ікра
Інгредієнти:
Цибуля — 2 шт
Морква — 1 шт
Перець солодкий — 2 шт
Гарбуз — 300 г
Томат — 10 мл
Приготування:
Підготувати всі овочі — помити, почистити від шкірки.
Цибулю порізати дрібно й підсмажити на олії близько 5 хвилин.
Додати до цибулі натерту моркву й теж тушкувати 5 хвилин.
Потім додати нарізаний перець. Тушкувати.
Налити томат, посолити, поперчити, додати цукру (за потреби).
Закрити сковорідку кришкою й тушкувати ще 5 хвилин.
Ікра з гарбуза готова.
Нагадаємо, гарбуз також можна запекти у духовці разом з беконом. А фудблогерка Тетяна Літвінова поділилася рецептами смачних намазок на хліб, які навіть не соромно подати у «мішленівських» ресторанах. В одній з цих намазок також є гарбуз.7
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