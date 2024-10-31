Неймовірна смакота з гарбуза: простий рецепт вишуканого манника

Напередодні Хелловіна люди, які відзначають це свято, готують, крім звичних страв, страви з гарбуза.

Як відомо, у гарбузі багато клітковини та мало калорій. Це чудовий овоч для тих, хто стежить за фігурою.

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Разом з тим, випічка з гарбуза здатна надовго зберегти відчуття ситості.

Блогерка Юлія Шевчук запропонувала приготувати на свято ніжний манник з тертим гарбузом.

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«Він виходить дивовижним на смак — неймовірно смачним, ніжним та повітряним. Такий вишуканий десерт з гарбуза до чаю чи кави. До речі, при подачі за бажанням можете прикрасити його тертим шоколадом або сиром», — зазначила блогерка.

Перед тим, як розповісти рецепт, Юлія поділилася секретами приготування.

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За її словами, кефір потрібно додавати тільки кімнатної температури. Залежно від солодощів гарбуза, можна регулювати кількість цукру на свій смак.

Вона також нагадала метод так званої «французької сорочки» — потрібно змастити дно і борти дека маслом та присипати їх манкою.

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Інгредієнти:

Гарбуз — 300 г (вага вже натертого гарбуза)

Лимон — 1 шт.

Кефір — 250 мл

Цукор — 150 г (в тісто) + 100 г (у сироп)

Манна крупа — 270 г

Розпушувач — 2 ч.л.

Вода — 120 мл

Приготування:

Гарбуз натерти на грубій терці. На дрібній терці натерти цедру лимона.

Змішати гарбуз, цедру, кефір, манку, цукор та розпушувач. Перемішати швидко, щоб манка не встигла набрякнути.

Випікати за температури 180 градусів 30−35 хвилин.

Зробити сироп — з'єднати воду, лимонний сік та цукор. Довести до кипіння, постійно помішуючи до повного розчинення цукру.

Полити гарячий манник гарячим сиропом. Сироп моментально вбереться у тісто.

Манник можна подавати на стіл, коли він трохи охолоне.

Блогерка також нагадала своє відео, яке допоможе господиням правильно приготувати таку смакоту.

За словами Юлії, пиріг з гарбузом можна готувати також з родзинками, курагою, додавати свіжі листочки м’яти або ваніль.

Також до свята можна приготувати гарбузове тирамісу за рецептом Марко Черветті або «крутий» десерт з гарбуза з маскарпоне.

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