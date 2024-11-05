Не гірше за косметичні засоби: як використовувати шкаралупу волоських горіхів

Ви вважаєте, що шкаралупа волоських горіхів годиться тільки для викидання? Виявляється, вона має низку застосувань. Ви можете використовувати її як фарбу для тканин і волосся, а також як скраб або навіть зубну пасту, пише polki.pl.

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Шкаралупа горіхів темна, а після ретельного замочування у воді виділяє природний коричневий барвник. Завдяки цьому її можна використовувати для фарбування тканин і волосся. Найкращий ефект ви отримаєте на темно-русявому й каштановому волоссі, а також на чорному — на дуже темному волоссі ви побачите легке шоколадне сяйво. Щоб отримати барвник, залийте дуже гарячою, але не киплячою водою шкаралупу горіхів і залиште не менше ніж на годину, потім замочіть обраний одяг або скористайтеся ополіскувачем для волосся.

Ви також можете використовувати цю рідину для миття шкіри, схильної до вугрів, але будьте обережні, бо вона має ефект фарбування. Шкаралупу горіхів також можна використовувати для пілінгу шкіри. Потрібно лише подрібнити шкаралупу й помістити в баночку, а при необхідності змішати з гелем для душу або бальзамом і ніжно протерти шкіру.

Ви здивуєтесь, але шкаралупою волоських горіхів можна чистити зуби. Подрібнену шкаралупу покласти в каструлю, залити холодною водою й довести до кипіння. Варити кілька хвилин, а після охолодження занурити в суміш зубну щітку і почистьте зуби, як зазвичай. Шкаралупа горіхів легко видаляє будь-які залишки та допомагає зменшити видимість зміни кольору. Повторюйте цю процедуру 2−3 рази на тиждень.

Завдяки дубильним речовинам, що містяться у шкаралупі горіхів, вона має в'яжучу й регенеруючу дію. Тому флюїд з горіхової шкаралупи ідеально підходить для промивання ран, він прискорить їхнє загоєння й матиме антибактеріальну дію.

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При грибкових інфекціях або запаленнях можна намочити уражене місце водою, якою заливали шкаралупу, або зробити сидячі ванночки. Також воду можна використовувати для полоскання рота і догляду за жирним волоссям.

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