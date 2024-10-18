Як вибрати найкращий шампунь для вашого типу волосся: ці поради точно стануть в пригоді

Ви миєте волосся кілька разів на тиждень, якщо не щодня. Але чи ваш шампунь найкращий для вашого типу волосся? Дізнайтеся про різні види шампунів, щоб вибрати інгредієнти, які зроблять ваше волосся здоровішим, пише видання WebMD.

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Правильний шампунь покращує стан волосся. Для досягнення найкращих результатів вам, можливо, доведеться спінити, змити та повторити, щоб видалити весь бруд і налипання.‌

Шампунь, багатий на вітаміни, поживні речовини, мінерали та натуральні екстракти, стимулює шкіру голови. Це зберігає волосяні фолікули здоровими та стимулює ріст.

Натуральні інгредієнти, на які варто звернути увагу, включають лаванду, мигдаль, женьшень, лемонграс, жожоба та опунцію. Ці інгредієнти також мають природний аромат, тому ви можете уникнути хімічних ароматизаторів, які можуть пошкодити волосся. ‌‌ Якщо ж волосся пофарбоване, правильний шампунь запобігає швидкому вицвітанню кольору. Під час фарбування волосся вбирає колір, а жорсткі шампуні можуть позбавити його кольору.

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Якщо ваше волосся сухе, воно може легко ламатися. Вам потрібен шампунь із додатковими властивостями зволоження та кондиціонування. Ці шампуні містять масло та силікон, які покривають ваше волосся та утримують вологу.‌

Для нормального волосся бажано використовувати м’який шампунь без добавок. Якщо ви стурбовані тим, що щоденне миття голови може зашкодити шевелюрі, візьміть дитячі шампуні. Вони досить ніжні для щоденного використання.

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Якщо ваша шкіра голови виглядає жирною вже незабаром після миття, вам може знадобитися спеціальний шампунь, щоб видалити більше жиру. Ці шампуні не містять так багато зволожуючих інгредієнтів і не обтяжуватимуть волосся.

Коли шкіра голови стає занадто сухою, це може призвести до появи лупи. Якщо на шкірі є лусочки, можливо, вам знадобиться придбати спеціальний лікувальний шампунь від лупи. Але через велику кількість таких шампунів буває важко визначити, який з них підходить саме вам. Активний інгредієнт 1% кетоконазолу є хорошим ориєнтиром для початку.‌

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Раніше фахівці пояснили, чи справді небезпечно лягати спати з мокрим волоссям — відповідь шокувала.

Фото: pixabay

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