Ніжні та корисні: готуємо котлети по-єврейськи
Єврейські господині завжди відрізнялися особливою кулінарною кмітливістю і примудрялися одну курку перетворити на 8−10 страв. Навіть шкіру з курки можна було зняти, нафарширувати борошняною сумішшю або тим, що в будинку є, і зварити чи запекти. А курячі котлети приготувати - це святе, ділиться кулінарка Маргарита Саргірова.
Складники:
- Філе куряче 600 г
- Булочка, замочена у воді та вичавлена, 100 г
- Цибуля 1 шт. (маленька)
- Яйця 5 шт.
- Сіль, перець, сухий часник.
Приготування:
Все перекрутити через м'ясорубку, додати яйця та спеції. Добре перемішати та відправити в холодильник на 1 годину. Смажити на олії, викладаючи по 1 ст. л. фаршу, по 2 хв з кожної сторони. Вогонь вищий за середній.
Нагадаємо рецепт «пухкеньких» котлет, як у мами.77
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