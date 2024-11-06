41.15 / 41.70 44.42 / 45.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніжні та корисні: готуємо котлети по-єврейськи

20:05 6 листопада 2024
Курячі котлети по-єврейськи

Єврейські господині завжди відрізнялися особливою кулінарною кмітливістю і примудрялися одну курку перетворити на 8−10 страв. Навіть шкіру з курки можна було зняти, нафарширувати борошняною сумішшю або тим, що в будинку є, і зварити чи запекти. А курячі котлети приготувати - це святе, ділиться кулінарка Маргарита Саргірова.

Складники:

  • Філе куряче 600 г
  • Булочка, замочена у воді та вичавлена, 100 г
  • Цибуля 1 шт. (маленька)
  • Яйця 5 шт.
  • Сіль, перець, сухий часник.

Приготування:

Все перекрутити через м'ясорубку, додати яйця та спеції. Добре перемішати та відправити в холодильник на 1 годину. Смажити на олії, викладаючи по 1 ст. л. фаршу, по 2 хв з кожної сторони. Вогонь вищий за середній.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт «пухкеньких» котлет, як у мами.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп на листопад від Макса Гордєєва: Овнам — цікава подія, Близнюкам — досягнення цілей

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Шоу «Холостяк»

Не для серйозних відносин: мережа обурена поведінкою учасниць Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту