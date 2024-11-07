41.10 / 41.65 44.29 / 45.01
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паелья з курки нашвидкуруч: «одеський» рецепт Сави Лібкіна

16:03 7 листопада 2024
Паелья

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який зазвичай дуже «смачно» розповідає про приготування ікри з баклажанів «по-одеськи», поділився ще одним одеським рецептом.

На своїй сторінці у соціальних мережах він розповів, як швидко приготувати паелью з курки.

Інгредієнти:

  • Філе курки — 2 штуки;
  • Цибуля ріпчаста — 200 г;
  • Болгарський перець — 200 г;
  • Курячий бульйон — 800 мл;
  • Часник — 10 зубчиків;
  • Помідори — 2 штуки;
  • Рис — 400 г;
  • Паприка — 1 чайна ложка;
  • Шафран — щіпка;
  • Оливкова олія;
  • Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: Смажені пиріжки нашвидкуруч: бабусин рецепт від Сави Лібкіна

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Цибулю, перець та часник нарізати невеликими кубиками, подрібнити помідори.
  • Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
  • Обсмажити на пательні шматочки перцю, а потім — курку. Готові курячі шматочки переміщують на край пательні.
  • Обсмажити цибулю та часник, додати помідори.
  • Додати рис, обсмажити, а потім змішати з іншими інгредієнтами та залити киплячим курячим бульйоном.
  • Готувати 10 хвилин на середньому вогні, потім додати ще трохи бульйону та готувати 8 хвилин на слабкому вогні.
  • Дати страві «відпочити» 5 хвилин та подавати до столу.

Раніше Сава Лібкін розповідав, як готують паелью із дотриманням усіх вимог іспанських кулінарів.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

карти

Рибам — «Королева Кубків», Стрільцям — «Колесо Фортуни», а Козорогам — «Імператор»: Таро-прогноз на 7 листопада

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Володимир Остапчук з дружиною

«Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту