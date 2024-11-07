Паелья з курки нашвидкуруч: «одеський» рецепт Сави Лібкіна

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який зазвичай дуже «смачно» розповідає про приготування ікри з баклажанів «по-одеськи», поділився ще одним одеським рецептом.

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На своїй сторінці у соціальних мережах він розповів, як швидко приготувати паелью з курки.

Інгредієнти: Філе курки — 2 штуки;

Цибуля ріпчаста — 200 г;

Болгарський перець — 200 г;

Курячий бульйон — 800 мл;

Часник — 10 зубчиків;

Помідори — 2 штуки;

Рис — 400 г;

Паприка — 1 чайна ложка;

Шафран — щіпка;

Оливкова олія;

Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Цибулю, перець та часник нарізати невеликими кубиками, подрібнити помідори.

Куряче філе нарізати невеликими шматочками.

Обсмажити на пательні шматочки перцю, а потім — курку. Готові курячі шматочки переміщують на край пательні.

Обсмажити цибулю та часник, додати помідори.

Додати рис, обсмажити, а потім змішати з іншими інгредієнтами та залити киплячим курячим бульйоном.

Готувати 10 хвилин на середньому вогні, потім додати ще трохи бульйону та готувати 8 хвилин на слабкому вогні.

Дати страві «відпочити» 5 хвилин та подавати до столу.

Раніше Сава Лібкін розповідав, як готують паелью із дотриманням усіх вимог іспанських кулінарів.

Фото — скріншот

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