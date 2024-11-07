Паелья з курки нашвидкуруч: «одеський» рецепт Сави Лібкіна
Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який зазвичай дуже «смачно» розповідає про приготування ікри з баклажанів «по-одеськи», поділився ще одним одеським рецептом.
На своїй сторінці у соціальних мережах він розповів, як швидко приготувати паелью з курки.
Інгредієнти:
- Філе курки — 2 штуки;
- Цибуля ріпчаста — 200 г;
- Болгарський перець — 200 г;
- Курячий бульйон — 800 мл;
- Часник — 10 зубчиків;
- Помідори — 2 штуки;
- Рис — 400 г;
- Паприка — 1 чайна ложка;
- Шафран — щіпка;
- Оливкова олія;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Цибулю, перець та часник нарізати невеликими кубиками, подрібнити помідори.
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
- Обсмажити на пательні шматочки перцю, а потім — курку. Готові курячі шматочки переміщують на край пательні.
- Обсмажити цибулю та часник, додати помідори.
- Додати рис, обсмажити, а потім змішати з іншими інгредієнтами та залити киплячим курячим бульйоном.
- Готувати 10 хвилин на середньому вогні, потім додати ще трохи бульйону та готувати 8 хвилин на слабкому вогні.
- Дати страві «відпочити» 5 хвилин та подавати до столу.
Раніше Сава Лібкін розповідав, як готують паелью із дотриманням усіх вимог іспанських кулінарів.
Фото — скріншот88
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