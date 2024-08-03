Смажені пиріжки нашвидкуруч: бабусин рецепт від Сави Лібкіна

Відомий кулінар Сава Лібкін, який раніше розповів, як приготувати баклажанну ікру по-одеськи, поділився секретом приготування смажених пиріжків нашвидкуруч.

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«Ці пиріжки навчила мене готувати моя бабуся приблизно 50 років тому», — написав він.

Інгредієнти: Для тіста:

борошно — 400 г

жовтки — 2 шт.

кефір — 150 г

сметана — 50 г

рослинна олія — 50 г

сіль та цукор — по чайній ложці

сода — на кінчику ножа Для начинки:

курячі стегна — 500 грамів

рослинна олія — 30 г

цибуля — 50 г РЕКЛАМА Спосіб приготування: Замісити м’яке тісто так, щоб не липло до рук і до посуду. Дати полежати 30 хвилин. Потім розгортаємо і змащуємо олією. Розкласти начинку із засмаженої на невеликому вогні курки та згорнути. Долонею обробити пиріжки і посмажити у невеликій кількості олії. Смажити акуратно, до готовності. Після смаження перекласти на дерев’яну дошку, накрити рушником і відпочити пиріжкам хвилин 20. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати турецькі пиріжки з трьома начинками.

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