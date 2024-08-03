Смажені пиріжки нашвидкуруч: бабусин рецепт від Сави Лібкіна
Відомий кулінар Сава Лібкін, який раніше розповів, як приготувати баклажанну ікру по-одеськи, поділився секретом приготування смажених пиріжків нашвидкуруч.
«Ці пиріжки навчила мене готувати моя бабуся приблизно 50 років тому», — написав він.
Інгредієнти:
Для тіста:
борошно — 400 г
жовтки — 2 шт.
кефір — 150 г
сметана — 50 г
рослинна олія — 50 г
сіль та цукор — по чайній ложці
сода — на кінчику ножа
Для начинки:
курячі стегна — 500 грамів
рослинна олія — 30 г
цибуля — 50 г
Спосіб приготування:
Замісити м’яке тісто так, щоб не липло до рук і до посуду. Дати полежати 30 хвилин. Потім розгортаємо і змащуємо олією. Розкласти начинку із засмаженої на невеликому вогні курки та згорнути. Долонею обробити пиріжки і посмажити у невеликій кількості олії. Смажити акуратно, до готовності. Після смаження перекласти на дерев’яну дошку, накрити рушником і відпочити пиріжкам хвилин 20.
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