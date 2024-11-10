Орхідеї цвістимуть цілий рік: приготуйте ці прості та ефективні добрива

Орхідеї родом з вологих тропічних лісів, вони ростуть на стовбурах і отримують поживні речовини з дощової води, що стікає з дерев. У ній є азот, фосфор і калій, а також кальцій, магній та інші мікроелементи, які стимулюють ріст і цвітіння орхідеї. Найкращий спосіб догляду за цими рослинами в домашніх умовах — наслідувати природу і годувати їх так, як і в природному середовищі, пише видання Deccoria.

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Оскільки дефіцит поживних речовин викликає пригнічення розвитку пагонів суцвіть і засихання нерозвинених квіткових бруньок, тут допоможе домашнє добриво.

Помістіть 5 столових ложок рису в миску і залийте 500 мл води кімнатної температури. Залиште на годину, потім процідіть рис через ситечко і використовуйте воду для поливу та замочування орхідей. Рисова вода містить велику дозу фосфору, калію та магнію, тобто інгредієнтів, які стимулюють орхідеї давати квіткові пагони. Раз на два тижні вносьте добрива на основі рису.

Ще один варіант — добриво з цитрусовими. Налийте в миску 1 літр води та столову ложку лимонного соку. Ретельно перемішайте розчин, замочіть в ньому орхідею, залиште на кілька хвилин, а потім вилийте воду з горщика. Лимонний сік підкислить субстрат, а також надасть дезінфекційну дію, захищаючи коріння від розвитку цвілі. Це дуже важливо, тому що орхідея зі здоровою кореневою системою може присвятити всю свою енергію виробництву квітів.

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